“بي-21 رايدر”.. أمريكا تكشف عن قاذفة شبح استراتيجية جديدة قادرة على توجيه ضربات نووية

تكشف الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن قاذفتها الاستراتيجية الشبح الجديدة “بي-21 رايدر” (B-21 Raider)، التي يمكن تشغيلها من دون طاقم، لتنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى فضلا عن استخدام أسلحة تقليدية.

وتخطط وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للحصول على ما لا يقل عن 100 نسخة من هذه الطائرة الجديدة العالية التقنية التي صممها تكتل الصناعات “نورثروب غرومان”.

وسيجري الكشف عن الطائرة في بالمديل بكاليفورنيا، وستقلع للمرة الأولى عام 2023.

وقالت آن ستيفانيك، المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية إن “القاذفة بي-21 ستشكل العمود الفقري لقوتنا القاذفة في المستقبل، بفضل نطاقها وقدرتها وقوتها، وستكون قادرة على اختراق البيئات الأكثر صعوبة والوصول إلى أي هدف في العالم”.

والطائرة التي يتوقع أن تكلف النسخة الواحدة منها حوالي 700 مليون دولار هي أول قاذفة يطلبها الجيش الأمريكي منذ عقود، ويفترض أن تحل تدريجيا محل طرازي “بي-1″ و”بي-2” وهما قاذفتان يعود تاريخ أول إقلاع لهما إلى الحرب الباردة.

ولا يرغب الجيش الأمريكي في كشف كثير من المعلومات حول قدرات “بي-21” التي ما زال عدد كبير من خصائصها الفنية سريًّا، لكن هذا النموذج الجديد يفترض أن يشتمل على تطوير كبير مقارنة بالأسطول الحالي، وستوفر القاذفة خصوصًا إمكانية الطيران من دون وجود طاقم على متنها، لكن ستيفانيك قالت إن الجيش الأمريكي لم “يتخذ أي قرار بعد بشأن الإقلاع من دون طاقم”.

