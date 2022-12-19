احتجاجات الأردن.. الأمن يعلن مقتل المشتبه فيه بقتل العقيد الدلابيح وينعى 3 شرطيين

أفادت أجهزة الأمن الأردنية بقتل المشتبه فيه بقتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير الشرطة بمدينة معان جنوبي البلاد، خلال عملية مداهمة.

وأضاف بيان للأمن العام أن 3 من أفراده قتلوا وأصيب 5 آخرون أثناء عملية مداهمة لمخبأ مشتبه فيهم، وأنه تم ضبط 8 أشخاص آخرين.

ونعى البيان القتلى الثلاثة مؤكدًا أن التحقيقات في القضية ومع المقبوض عليهم مستمرة وأنهم سيحالون إلى القضاء.

وتصاعدت التوترات في معان وعدة مدن في جنوب الأردن، بعد إضرابات متفرقة لسائقي الشاحنات الذين يحتجون على ارتفاع أسعار الوقود.

وقالت السلطات إن ضابطًا كبيرًا بالشرطة قُتل ليلة الجمعة برصاص مثيري الشغب خلال اشتباك مع قوات الأمن، التي دخلت أحد أحياء مدينة معان الصحراوية لإخماد أعمال شغب.

وتعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ونشر المزيد من شرطة مكافحة الشغب للتصدي للمحتجين على صعوبة الأوضاع المعيشية الذين يلجؤون إلى العنف.

وقالت الشرطة إن أكثر من 40 شرطيا أُصيبوا في الاشتباكات، كما حطّم متظاهرون سيارات وأحرقوا إطارات وأقاموا حواجز لإغلاق طريق سريع، في أحد أكثر الاضطرابات انتشارا في السنوات الأخيرة.

وأشارت السلطات إلى إلقاء القبض على 44 شخصا لهم صلة بالاضطرابات من بين أكثر من 200 مشتبه فيهم مطلوبين للسلطات فيما يتعلق بتلك القلاقل.