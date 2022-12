ثالث هجوم جوي خلال أيام.. غارات روسية مكثفة بالطائرات المسيرة على كييف

هاجمت روسيا أوكرانيا بعشرات الطائرات المسيرة “الانتحارية” في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين مستهدفة البنية التحتية الحيوية في كييف وما حولها.

يعد هذا ثالث هجوم جوي تشنه موسكو على العاصمة الأوكرانية في أقل من أسبوع.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن 23 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، وجاء الهجوم بعد 3 أيام من إعلان مسؤولين أوكرانيين أن روسيا نفذت أحد أكبر الهجمات على كييف منذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي.

وقالت السلطات في مدينة كييف على تلغرام، إن روسيا أطلقت 23 طائرة مسيرة ذاتية التفجير فوق كييف فجر اليوم، تمكنت القوات الأوكرانية من إسقاط 18منها.

وأضافت أن الهجمات رغم عدم تسببها في سقوط ضحايا، إلا أنها أصابت بنية تحتية حرجة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية تحدثت عن تمكنها من تدمير 30 من أصل 35 طائرة مسيرة على الأقل أطلقتها روسيا عبر البلاد.

ومن جهته، أعلن حاكم كييف أوليكسي كوليبا، على تلغرام تضرر بعض مرافق البنية التحتية في جميع أنحاء كييف، وأشار إلى إصابة شخصين.

وتستهدف موسكو البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، التي تعرضت الجمعة الماضية لهجوم في إطار ضربة ضخمة من روسيا، وتم إطلاق عشرات الصواريخ في جميع أنحاء البلاد، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

The body of a 1,5 yo boy was found today under the rubble of building in Kryvyi Rih destroyed by yesterday's rus missile attack.

The bodies of his parents were found yesterday… A total of 4 civilians were killed&13 injured.This is the true russian world#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/ZJ40c2wNPN

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 17, 2022