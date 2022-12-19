ثالث هجوم جوي خلال أيام.. غارات روسية مكثفة بالطائرات المسيرة على كييف

هاجمت روسيا أوكرانيا بعشرات الطائرات المسيرة “الانتحارية” في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين مستهدفة البنية التحتية الحيوية في كييف وما حولها.

يعد هذا ثالث هجوم جوي تشنه موسكو على العاصمة الأوكرانية في أقل من أسبوع.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن 23 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، وجاء الهجوم بعد 3 أيام من إعلان مسؤولين أوكرانيين أن روسيا نفذت أحد أكبر الهجمات على كييف منذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي.

وقالت السلطات في مدينة كييف على تلغرام، إن روسيا أطلقت 23 طائرة مسيرة ذاتية التفجير فوق كييف فجر اليوم، تمكنت القوات الأوكرانية من إسقاط 18منها.

وأضافت أن الهجمات رغم عدم تسببها في سقوط ضحايا، إلا أنها أصابت بنية تحتية حرجة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية تحدثت عن تمكنها من تدمير 30 من أصل 35 طائرة مسيرة على الأقل أطلقتها روسيا عبر البلاد.

ومن جهته، أعلن حاكم كييف أوليكسي كوليبا، على تلغرام تضرر بعض مرافق البنية التحتية في جميع أنحاء كييف، وأشار إلى إصابة شخصين.

وتستهدف موسكو البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، التي تعرضت الجمعة الماضية لهجوم في إطار ضربة ضخمة من روسيا، وتم إطلاق عشرات الصواريخ في جميع أنحاء البلاد، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

The body of a 1,5 yo boy was found today under the rubble of building in Kryvyi Rih destroyed by yesterday's rus missile attack.

The bodies of his parents were found yesterday… A total of 4 civilians were killed&13 injured.This is the true russian world#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/ZJ40c2wNPN — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 17, 2022

زيلينسكي يطلب مزيدا من الأسلحة

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين من الزعماء الغربيين المجتمعين في لاتفيا، تزويد بلاده بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة.

ووجه زيلينسكي طلبه، خلال كلمة عبر دائرة فيديو، مخاطبًا اجتماعًا في ريغا لقادة الدول أعضاء تحالف قوة الاستطلاع المشتركة، قائلًا “أطالبكم بزيادة إمكانية تزويد بلدنا بمنظومات دفاع جوي،

والمساعدة في التعجيل بالقرارات ذات الصلة التي سيتخذها شركاؤنا”.

وتضم قوة الاستطلاع المشتركة التي تقودها بريطانيا- والتي تم تشكيلها للاستجابة سريعا للأزمات في شمال أوربا- الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج والسويد.

في المقابل، أعلن الجيش الروسي اليوم أنه أسقط 4 صواريخ هارم أمريكية الصنع فوق أراضيه في سماء منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الذي نشر على تلغرام “تم إسقاط 4 صواريخ أمريكية مضادة للرادار من طراز هارم في المجال الجوي لمنطقة بيلغورود”.