تاجرت بلاده بنحو 600 ألف أفريقي.. رئيس الوزراء الهولندي يقدّم اعتذارا رسميا عن ماضي العبودية

قدّم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الاثنين، اعتذارات رسمية باسم الحكومة عن دور الدولة الهولندية في العبودية، معتبرا أنها جريمة ضد الإنسانية.

وقال روته في خطاب في لاهاي “أقدّم اعتذارات باسم الحكومة الهولندية عما قامت به الدولة الهولندية في الماضي، لجميع العبيد في جميع أنحاء العالم الذين عانوا هذا النشاط، لبناتهم وأبنائهم ولكل أحفادهم”.

In my speech about the role of the Netherlands in the history of slavery I apologised on behalf of the government for the past actions of the Dutch State.

Read the full speech here: https://t.co/mcjkHzCMWr pic.twitter.com/OMtfiP2ulA

— Mark Rutte (@MinPres) December 19, 2022