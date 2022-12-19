ثلاث سنوات ونصف على اعتقال الزميل هشام عبد العزيز في مصر

تمر غدًا الثلاثاء 3 سنوات ونصف على اعتقال السلطات المصرية للزميل هشام عبد العزيز الصحفي في الجزيرة مباشر.

وجددت محكمة مصرية، قبل أسبوع، حبس الزميل هشام 45 يومًا إضافيًّا، لتصل مدة حبسه إلى 1316 يومًا.

واعتقل الأمن المصري هشام خلال زيارة عائلية في يونيو/حزيران 2019، وضمه إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، وقررت النيابة الإفراج عنه بعد ذلك إلا أن السلطات أعادت تدويره من خلال حبسه في القضية رقم 1956 لعام 2019.

وخضع هشام لتجديد الحبس في القضية الأولى 10 مرات مدة كل منها 15 يومًا، كما خضع لتجديد واحد لمدة 45 يومًا. وبعد تدويره في القضية الثانية، تم تجديد حبسه 10 مرات مدة كل منها 15 يومًا، ثم 21 مرة مدة كل منها 45 يومًا، بإجمالي 42 قرار تجديد حبس احتياطي على مدى القضيتين، ليتجاوز الزميل هشام مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون بعامين.

وتقول أسرة هشام عبد العزيز إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه، ويعاني ارتفاعًا في ضغط العين، مما يسبب إعتامًا في القرنية وعدم وضوح للرؤية، وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره إلا أن السلطات الأمنية في مصر تمنع عنه العلاج.

ويعاني الزميل هشام عبد العزيز تكلسًا بعظمة الركاب في الأذن الوسطي، مما يؤثر في قدرته على السمع.

وإلى جانب هشام، تعتقل السلطات المصرية 2 آخرين من صحفيي الجزيرة مباشر، هما بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، خلال ذهابهما إلى مصر في إجازة اعتيادية.

وقبل أيام، تجاوزت مدة اعتقال الزميل ربيع الشيخ 500 يوم، بينما مر أكثر من ألف يوم على اعتقال الزميل بهاء الدين إبراهيم قبل شهر.