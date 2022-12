المسيّرات الروسية تضرب كييف.. وبوتين من مينسك: لا مصلحة لموسكو في ابتلاع بيلاروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن “لا مصلحة” لروسيا في ابتلاع بيلاروسيا، أقرب حلفائها التي تعول كثيرا على موسكو في الحصول على شحنات الغاز والنفط.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو إثر محادثات في مينسك “لا مصلحة لروسيا في ابتلاع أيّ كان. هذا بكل بساطة لا معنى له”.

بدوره، دعا لوكاشنكو إلى توثيق التعاون العسكري مع روسيا خلال زيارة بوتين الذي أطلق حربا على أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا المجاورة.

ووصل بوتين إلى مينسك رفقة وزيري الدفاع والخارجية، بعد ساعات من إطلاق القوات الروسية سربا من الطائرات المسيّرة الهجومية على بنى تحتية حيوية في كييف، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في 12 منطقة.

Foreign Minister Sergey #Lavrov arrives at @BelarusMFA, where he was greeted by Minister of Foreign Affairs of Belarus Sergey Aleinik.

🇷🇺🇧🇾🤝 #RussiaBelarus pic.twitter.com/RUUjdI43iB

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) December 19, 2022