3 أسئلة تشرح ملابسات “محاولة الانقلاب” في ألمانيا

في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ألقت السلطات الألمانية القبض على أكثر من 25 مشتبهًا بالتورط في مؤامرة مزعومة للإطاحة بالدولة عن طريق العنف والوسائل العسكرية.

ووفق الادعاء العام في ألمانيا، اشترت المجموعة -تضم شخصيات من اليمين المتطرف وضباطًا عسكريين سابقين- أسلحة، ووضعت خططًا ملموسة خلال الأشهر الأخيرة لإثارة الفوضى على مستوى البلاد واقتحام البرلمان الألماني (البوندستاغ) باستخدام العنف.

ويُعَد هاينريش رويس -سليل عائلة نبيلة ويُعرف باسم الأمير هاينريش الثالث عشر- الشخصية الرائدة في المجموعة.

في اليوم ذاته، أعلن بيان لمكتب المدعي العام الفدرالي الألماني أن السلطات المختصة أحبطت مخطط انقلاب عبر شن هجمات تسعى لإحداث فوضى في البلاد، والاستيلاء على السلطة.

وأضاف البيان “شارك في المخطط 25 مشتبهًا به، بينهم مجموعة تابعة لحركة مواطني الرايخ (يمينية متطرفة)، وضباط سابقون”.

ولا تعترف حركة مواطني الرايخ -أُسِّست في نوفمبر/تشرين الثاني 2021- بالنظام السياسي الألماني القائم، ولا بالدولة الألمانية في صورتها الحالية، وتعترف في المقابل بالإمبراطورية الألمانية.

Germany has arrested 25 people on suspicion of plotting to overthrow the government and seize power in a violent far-right coup https://t.co/ZYmzPMvVLt pic.twitter.com/vr9r0pK34H

تهدف حركة مواطني الرايخ -لا تعترف بالنظام الدستوري القائم في ألمانيا- إلى الإطاحة به من خلال تنفيذ انقلاب، وإعادة تأسيس إمبراطورية، وهي معروفة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انقسمت الحركة إلى العديد من المنظمات الصغيرة والممالك وبدأت بالظهور في شكل متكرر.

على سبيل المثال، أسس عضو في الحركة يُدعى بيتر فيتزيك مملكة في بلدة فيتنبرغ شرقي ألمانيا عام 2012، حيث يتلقى أي شخص يرغب في أن يصبح مواطنًا -مقابل رسوم- بطاقة هوية مُوقّعة من الملك بيتر الأول.

بصرف النظر عن هذه المحاولات الهامشية، غطت وسائل الإعلام على نطاق واسع لفترة طويلة محاولات مواطني الرايخ والمنظمات اليمينية المتطرفة اختراقَ مؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة.

ومنذ 2010، فُقدت عشرات المسدسات وكميات ضخمة من الذخيرة والمتفجرات التابعة للجيش الألماني ولم يُعثر عليها.

وعام 2017، كُشف عن أن ملازمًا أول يُدعى (فرانكو. أ) التحق بالجيش الألماني (البوندسفير) بهدف تنفيذ انقلاب واغتيال سياسيين.

لاحقًا -في 20 مايو/أيار 2021- قال المدعون العامون في ألمانيا إن المدعى عليه تصرّف بدوافع يمينية متطرفة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية آنذاك.

إلا أن موريتز شميت فريك -محامي فرانكو- دافع عنه، قائلاً إن موكله كان ضحية لحملة تشهير، ونفى أن يكون لديه ميول يمينية متطرفة.

بعد ذلك، مُنع أعضاء مواطني الرايخ من الحصول على تراخيص السلاح في 2018 حتى نهاية 2021، وبالتالي أُلغيت تراخيص الأسلحة التي يملكها 1050 من أعضاء الحركة.

وما زال 500 من أعضاء مواطني الرايخ يمتلكون أسلحة، وفق تقارير إعلامية ألمانية.

وتناقلت وسائل الإعلام الألمانية على نطاق واسع رسائل أعضاء الحركة التي كانت تخطط لانقلاب صباح يوم المداهمة عبر تطبيق تلغرام.

Last week, 25 people across Germany were arrested for plotting what authorities have called a coup against the German state. A historian discusses the plot, and how the German far right views the country’s past. https://t.co/U6rXY22wVh

— The New Yorker (@NewYorker) December 15, 2022