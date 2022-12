بعد انتقادات عالمية.. إيلون ماسك يعيد تفعيل حسابات صحفيين على تويتر

أعاد إيلون ماسك تفعيل حسابات صحفيين على تويتر بعد تعليقها يوما واحدا وسط جدل بشأن نشر بيانات متاحة للجمهور عن طائرة الملياردير.

وجاءت إعادة تفعيل الحسابات بعد أن أثار تعليقها غير المسبوق انتقادات لاذعة من حكوميين وجماعات ناشطة ومؤسسات صحفية في شتى أنحاء العالم، أمس الجمعة، إذ قال البعض إن المنصة تُعرّض حرية الصحافة للخطر.

وأظهر استطلاع أجراه ماسك على تويتر، في وقت لاحق، أن غالبية المشاركين يريدون عودة الحسابات على الفور.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر، اليوم السبت “قال الناس كلمتهم. سيُرفع تعليق الحسابات التي حددت موقعي الآن”.

The people have spoken. Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

وأعاد تويتر تفعيل الحسابات المعلقة التي شملت حسابات صحفيين في نيويورك تايمز وسي.إن.إن وواشنطن بوست.

ورحّب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بإعادة تشغيل الحسابات، لكنه قال إنه لا يزال قلقا.

وكتب تورك “يتحمل تويتر مسؤولية احترام حقوق الإنسان، ويجب على ماسك الالتزام باتخاذ القرار بناء على السياسات المتاحة للجمهور التي تحترم الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير، ولا شيء أقل من ذلك”.

Good news that journalists are being reinstated @Twitter, but serious concerns remain. Twitter has a responsibility to respect human rights: @elonmusk should commit to making decision based on publicly-available policies that respect rights, including free speech. Nothing less. — Volker Türk (@volker_turk) December 17, 2022

وقال دوني أوسوليفان -وهو مراسل لـ”سي.إن.إن” كان حسابه من بين الحسابات التي أعيد تفعيلها- إنه لا يزال غير قادر على نشر تغريدات لأن المنصة تطالبه بإزالة أحد منشوراته.

It appears Twitter has banned the accounts of Aaron Rupar (@atrupar) and Washington Post reporter @drewharwell. Unclear why, but this seems to be the final tweet from Harwell. pic.twitter.com/i8cblDuhDQ — Oliver Darcy (@oliverdarcy) December 16, 2022

وكان مسؤولون من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوربي قد أدانوا في وقت سابق عملية تعليق الحسابات.

واعتبر منتقدو ماسك “الواقعة” التي وصفها باحث أمني معروف بأنها “مذبحة ليلة الخميس” دليلا جديدا على أن الملياردير الذي يعتبر نفسه “مؤيدا لحرية التعبير بشكل مطلق” يحذف الكلام والمستخدمين الذين يكرههم شخصيا.

ويأتي تعليق الحسابات بعد خلاف حول حساب على تويتر يسمى “إيلون جِت” الذي تتبّع طائرة ماسك الخاصة باستخدام معلومات متاحة للجمهور.

وعلّق تويتر الحساب، الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى حسابات أخرى تتعقب الطائرات الخاصة على الرغم من تغريدة سابقة لماسك قال فيها إنه لن يعلّق “إيلون جِت” باسم حرية التعبير.

وبعد ذلك بقليل، قام تويتر بتغيير سياسته المتعلقة بالخصوصية لحظر مشاركة “معلومات لحظية بشأن الموقع”.

ثم في مساء الخميس تم تعليق حسابات صحفيين من دون سابق إنذار.

واتهم ماسك الصحفيين بنشر موقعه في ما يصل إلى حد تقديم “إحداثيات اغتيال” لعائلته.