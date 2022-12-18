سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

استشهاد شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن إسرائيلي.. وهكذا جرى الهجوم عليهما (فيديو)

الشهيدان محمد ومهند مطير (مواقع التواصل الاجتماعي)
18/12/2022

استشهد شقيقان فلسطينيان، مساء السبت، بعد أن دهسهما مستوطن بصورة متعمدة، بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالة إن الشقيقين محمد ومهند يوسف مطير كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التي كانت تقلهما برفقة أفراد من عائلتهما، وصدمهما مستوطن بمركبته بصورة متعمدة ولاذ بالفرار من المكان، مما أدى إلى استشهاد محمد على الفور، في حين أصيب شقيقه مهند بصورة حرجة وجرى نقله إلى أحد المستشفيات، وأُعلِن لاحقا استشهاده متأثرا بإصابته.

ولم تُصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعليقا فوريا على الحادث.

ويقطن في الضفة الغربية أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي إلى جانب نحو 2.7 مليون فلسطيني وسط مواجهات شبه يومية بين الجانبين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية باندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز عطارة شمال مدينة رام الله، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، من دون الإبلاغ عن إصابات.

واستولت قوات الاحتلال على 3492 دونما من أراضي الفلسطينيين في قرية عقربا جنوب شرق نابلس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات