استشهاد شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن إسرائيلي.. وهكذا جرى الهجوم عليهما (فيديو)

استشهد شقيقان فلسطينيان، مساء السبت، بعد أن دهسهما مستوطن بصورة متعمدة، بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالة إن الشقيقين محمد ومهند يوسف مطير كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التي كانت تقلهما برفقة أفراد من عائلتهما، وصدمهما مستوطن بمركبته بصورة متعمدة ولاذ بالفرار من المكان، مما أدى إلى استشهاد محمد على الفور، في حين أصيب شقيقه مهند بصورة حرجة وجرى نقله إلى أحد المستشفيات، وأُعلِن لاحقا استشهاده متأثرا بإصابته.

تغطية صحفية: هكذا هاجم مستوطن بمركبته 5 أشقاء، ما أدى لاســتشــــهاد اثنين منهم قرب حاجز زعترة جنوب نابلس.. إليكم ماذا جرى على لسان أحد الأشقاء الناجين:#فلسطين pic.twitter.com/eAyIjx95kW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 17, 2022

ولم تُصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعليقا فوريا على الحادث.

ويقطن في الضفة الغربية أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي إلى جانب نحو 2.7 مليون فلسطيني وسط مواجهات شبه يومية بين الجانبين.

في تصريح صحفي.. الناطق باسم حركة حــماس عبد اللطيف القانوع: " جريمة دهـــس مستوطن لشابين جنوب نابلس هي نتاج تشكيل حكومة الاحتلال المتـطرفة، التي تمنح الغطاء للمستوطنين لارتكاب مزيد من العدوان على شعبنا، وهذه الجرائم لن توقف المقاومة بالضفة، وندعو لتصعيدها". pic.twitter.com/IQ6eG1chqS — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 17, 2022

تغطية صحفية: "وصول جثمان الشهيـد محمد مطير إلى مشفى رام الله". pic.twitter.com/RiFdea2FX4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 17, 2022

في تصريح صحفي..الناطق باسم حركة فتح منذر الحايك: "جريمة بشعة جديدة تركتبها الفاشية ضد الشقيقين محمد ومهند مطير في نابلس، والاحتلال مُصمم على ارتكاب الجرائم، وشعبنا مُصمم على الرد والدفاع عن نفسه". pic.twitter.com/o6txol6HYR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 17, 2022

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية باندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز عطارة شمال مدينة رام الله، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، من دون الإبلاغ عن إصابات.

واستولت قوات الاحتلال على 3492 دونما من أراضي الفلسطينيين في قرية عقربا جنوب شرق نابلس.