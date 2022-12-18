إصابات بالرصاص واعتقالات.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم “عسكر القديم” في نابلس (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مخيم عسكر القديم في نابلس بالضفة الغربية وأطلقت قنابل الغاز على فلسطينيين واعتقلت عددًا منهم وأصيب اثنان بالرصاص وآخرون بحالات اختناق.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن هناك إصابة بالرصاص الحي و7 حالات اختناق بالغاز بينهم امرأة حامل خلال اقتحام الاحتلال للمخيم.

حصار وقنّاصون

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بتعزيزات عسكرية المخيم وحاصرت أحد المنازل واعتلى قناصوها أسطح المنازل، وسط اندلاع مواجهات تخللها إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

تغطية صحفية: "قناصة الاحتلال تعتلي بنايات في مخيم عسكر القديم بنابلس". pic.twitter.com/y9249ylOuG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 18, 2022

وأسفر ذلك عن إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونُقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، بجانب إصابة 15 مواطنًا بحالات اختناق من بينهم امرأة حامل.

وأوضحت مصادر أمنية للوكالة الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ناصر موسى حسين النقيب (47 عامًا) وابنه محمد (21 عامًا) أثناء عملية الاقتحام.

اعتقالات في نابلس

ويوم الأربعاء، اعتقل جيش الاحتلال شابًّا فلسطينيًّا بعد محاصرة منزل تحصّن فيه ببلدة سالم شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية، وفتش عددًا من منازل الفلسطينيين.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في المنطقة واعتقلت مواطنًا من داخله، وخلال انسحابها من البلدة، اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين.

ورشق الشبان القوات الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات الفارغة، بينما رد جنود الاحتلال بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع وقنابل صوت وأعيِرة معدنية، دون إبلاغ عن إصابات.