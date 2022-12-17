دعوات للرباط في الأقصى لإفشال مخططات اقتحامات واسعة في عيد “الأنوار” اليهودي

دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك، بدءًا من يوم غد الأحد، لإفشال مخططات المستوطنين باقتحامات واسعة للمسجد.

وحذرت الهيئة في بيان صحفي، اليوم السبت، من اقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى دعت إليها جماعات يهودية على رأسها المتطرف إيتمار بن غفير، بمناسبة عيد “الأنوار” اليهودي، الذي يبدأ يوم غد الأحد ويستمر حتى الـ26 من الشهر الجاري.

وقالت الهيئة إن هذه الجماعات بدأت منذ الأسبوع الماضي التحضير لهذه الاقتحامات والترويج لها من خلال حملات إعلانية واسعة النطاق تدعو فيها صراحة إلى إدخال “الشمعدان” وإضاءته داخل المسجد الأقصى.

وأكدت أن الجماعات المتطرفة تحاول توظيف المناخ السياسي في إسرائيل والتوجهات الفاشية للحكومة الإسرائيلية القادمة، لتكريس برامجها ورؤيتها التهويدية لتغيير الوضع القائم، وفرض قواعد جديدة تمكنها بصورة رسمية من أداء طقوس تلمودية بصورة علنية، والدفع قدمًا بمخطط تقسيم المسجد الأقصى.

وحمّلت الهيئة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التداعيات الخطيرة التي ستنجم عن هذه الاقتحامات، وتمكن الجماعات المتطرفة من تنفيذ برامجها ومخططاتها في انتهاك قدسية المسجد وهويته الإسلامية.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أزالت قبل أيام، لافتة وضعتها الحاخامية الرئيسية الإسرائيلية منذ 10 سنوات تحرِّم دخول اليهود الأقصى، ووضعت أخرى تشجع اقتحامات المسجد، وأداء طقوس تلمودية في باحاته، وساحاته.

الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: "ندعو أبناء شعبنا خاصة في مدينة القدس والداخل المحتل إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك بدءاً من يوم غدٍ الأحد؛ لإفشال مخططات المستوطنين في تنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى" pic.twitter.com/76F9SohMh2 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 17, 2022

وتلقى عشرات من المستوطنين وطلاب المعاهد التلمودية، اليوم السبت، شروحا تلمودية، في أنفاق أسفل حائط البراق غرب المسجد الأقصى حول “الهيكل” المزعوم.

كما أدى عشرات من المستوطنين طقوسًا تلمودية في ساحة الغزالي قرب باب الأسباط في السور الشرقي للبلدة القديمة، من مدينة القدس المحتلة.

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في ساحة الغزالي قرب المسجد الأقصى pic.twitter.com/27pP1WHv7e — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 17, 2022

يذكر أن حكومة الاحتلال تستغل الأعياد اليهودية للتصعيد في مدينة القدس، عبر تبرير الاقتحامات، وإغلاق منافذ المدينة المقدسة، وعزلها عن محيطها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، ومنع دخول الفلسطينيين إليها، وقمع المصلين والمرابطين والاعتداء عليهم، وتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان وأداء طقوسهم التلمودية، وفرض وجودهم داخل المسجد.

ويشهد الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، سلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.