إصابة بالرصاص الحي واعتقال أطفال.. الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما بمناطق مختلفة من فلسطين

أصيب عشرات الفلسطينيين، الجمعة، أحدهم بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط وشمالي الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين بينهم أطفال من قرية فقوعة شمال شرق جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا فلسطينيا أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي على مستوى الفخذ في بيتونيا غربي رام الله.

وأفادت الوزارة بأن حالته الصحية بين المتوسطة والخطيرة.

عاجل| إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب معسكر "عوفر" الإسرائيلي المقام على أراضي بيتونيا غرب رام الله. — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 16, 2022

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع أكثر من 50 إصابة خلال مواجهات شهدتها بلدتا أوصرين ومادما بمحافظة نابلس (شمال).

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن من بين المصابين مسنة تم نقلها لأحد المراكز الطبية.

واقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، منازل المستوطنين في قريتي مادما وبورين جنوب نابلس مما أدى لاندلاع مواجهات وإصابة المواطن الفلسطيني عماد زيادة ونجله أحمد من قرية مادما.

مــواجــهــات عنــيــفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال أثناء انسحابها من قرية مادما جنوب نابلس. pic.twitter.com/URErWZD1z1 — فلسطين الآن (@paltimes2015) December 16, 2022

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن “عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجموا منازل المواطنين وحطموا نوافذها وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين تصدوا لهم”.

وأضاف أن عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال هاجموا المنطقة الجنوبية من قرية مادما، وحطموا مركبتين تعودان للشقيقين حاتم ومشهور محمد قط، كما حطموا نوافذ منزليهما.

وأفادت مواقع محلية باقتحام قوات الاحتلال بلدة الطور بالقدس، مساء الجمعة، كما نفذت اقتحامًا آخر بمخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عايدة شمال بيت لحم.

⭕قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الطبية و منازل المواطنين بالقنابل الغازية في اوصرين جنوب نابلس pic.twitter.com/ukR7rsRXLD — إذاعة الأقصى (@Alaqsavoice) December 16, 2022

ومن بين الإصابات التي تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر، حالة اختناق وإصابة بقنابل غازية، والباقي حالات سقوط خلال الملاحقة، عولجت جميعها ميدانيا.

وأفادت مواقع محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة “المفتاح” عند المدخل الشرقي للمخيم، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين ومنازلهم.

عاجل| اندلاع مــواجــهات قرب مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، والاحتلال يُطلق قنابل الغاز بكثافة. — شبكة قدس | عاجل (@Qudsn_Brk) December 16, 2022

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن “مستوطنين إسرائيليين حطموا 20 غرسة زيتون بمحافظة سلفيت، وهاجموا منازل فلسطينية بمحافظة نابلس شمالي الضفة”.

وتشهد الضفة الغربية مواجهات شبه مستمرة، تشتد أيام الجمعة، خلال فعاليات رافضة للاستيطان عادةً ما يفرّقها الجيش الإسرائيلي بالقوة.