أمضى يوما بأكمله في مقر القوات.. بوتين يبحث مع القادة العسكريين كيفية استمرار حرب أوكرانيا

قال الكرملين، اليوم السبت، إن الرئيس فلاديمير بوتين سعى للحصول على مقترحات من قادة القوات المسلحة بشأن الطريقة التي يعتقدون أن الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا ينبغي أن تستمر بها.

وفي مقطع مصور نشره الكرملين، ترأس بوتين اجتماعا حضره 12 شخصا تقريبا، وجلس على جانبيه وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

ثم ظهر بوتين في اجتماع آخر في مقر قوة المهام المشتركة، حيث دعا القادة العسكريين إلى تقديم مقترحات.

وقال بوتين “سنستمع للقادة بخصوص جميع اتجاهات العمليات، وأود أن أسمع مقترحاتكم بشأن إجراءاتنا الفورية وعلى المدى المتوسط”.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة إنترفاكس للأنباء بأن بوتين أمضى أمس الجمعة بأكمله في مقر قوة المهام المشتركة.

WATCH: #BNNRussia Reports.

President Vladimir Putin held meetings with Russia’s armed forces commanders to discuss its military campaign in Ukraine during a visit to the operation’s headquarters, the Kremlin informed. #Russia #RussiaUkraineWar #Politics pic.twitter.com/iIelYBrVsA

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 17, 2022