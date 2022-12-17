أصاب هدفه على بعد 100 كيلومتر.. تركيا تختبر بنجاح إطلاق أول صاروخ محلي الصنع أسرع من الصوت (فيديو)

أصاب أول صاروخ تركي “جو ـ أرض” أسرع من الصوت هدفه بدقة تامة على بعد 100 كيلومتر، أثناء اختباره من طائرة بيرقدار أقينجي الهجومية المسيرة.

ونشرت شركة روكيتسان التركية للصناعات الدفاعية المشرفة على المشروع -الجمعة- مشاهد عبر “تويتر” للحظات إطلاق الصاروخ “TRG-230-iHA”.

وقالت روكيتسان إن الإطلاق الذي تم من الطائرة المسيرة أقينجي المطورة من قبل شركة بايكار التركية، يعد الأول من نوعه، وإن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

وأضافت “نواصل تجاوز الحدود بقدراتنا الهندسية الوطنية”.

Bayraktar #AKINCI TİHA'mızdan ilk atışı yapılan ve Türkiye’nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan #TRG230IHA ile 100KM üzerindeki hedef tam isabetle vuruldu! Milli mühendislik kabiliyetlerimizle sınırları aşmaya devam ediyoruz! @baykartech 🐳🤝🚀 pic.twitter.com/nl5hmY3OTj — Roketsan (@roketsan) December 16, 2022

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر مطلعة على الاختبار، إن الطائرة المسيرة أطلقت الصاروخ “TRG-230-iHA” من ارتفاع 25 ألف قدم.

ويراوح المدى الفعال للصاروخ الأسرع من الصوت بين 20 و150 كيلومترا، وهو قادر على ضرب أهدافه بدقة عالية.

ويعتبر “TRG-230-iHA” أول صاروخ باليستي تركي أسرع من الصوت يتم إطلاقه من الجو إلى الأرض.

يُذكر أن الصناعات الدفاعية التركية عززت قدرة الجيش وقوات الأمن بالعديد من الأسلحة والمعدات المحلية خلال العام الماضي.

وكانت تركيا قد حددت أهدافا استراتيجية بحلول عام 2053، منها جعل الصناعات الدفاعية التركية مستقلة بنسبة 100%، وإدخال 10 شركات تركية في قائمة أكبر 100 شركة دفاعية في العالم، وزيادة قدرتها التصديرية إلى 50 مليار دولار.

ووفقا لدراسة نشرها مركز ستراتفور للدراسات العام الماضي، تشير الإحصائيات الرسمية التركية إلى أن الصناعات الدفاعية المحلية باتت فعليا تلبي 70% من متطلباتها العسكرية، مقارنة بنحو 20% فقط عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002.