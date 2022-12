لزيادة الضغط.. الاتحاد الأوربي يقرّ حزمة عقوبات تاسعة لروسيا

قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوربي إن حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد اتفقت، الخميس، على فرض حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا، بسبب حربها على أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوربي الـ27 على هامش قمة القادة الأوربيين، ولم يكشف بعد عن تفاصيل الحزمة الجديدة من العقوبات.

وتهدف حزمة العقوبات إلى زيادة الضغط على روسيا التي تواصل هجومها على أوكرانيا منذ انطلاقه في 24 فبراير/شباط الماضي، وتعتبره “عملية عسكرية خاصة” ضرورية لأمنها.

وسيُضفي الاتحاد الطابع الرسمي على حزمة العقوبات الجديدة من خلال ما يسميه “إجراءً مكتوبًا”، بحلول ظهر اليوم الجمعة.

