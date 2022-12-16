عضوة بجبهة “الخلاص”: صندوق النقد رفض مطلب تونس.. والجهات المانحة تأبى التعامل مع الحكومة (فيديو)

كشفت شيماء عيسى عضوة جبهة الخلاص الوطني أن صندوق النقد الدولي رفض الطلب الذي تقدمت به الحكومة التونسية للحصول على قرض مالي جديد.

وقالت شيماء عيسى لبرنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، إن الجهات والمؤسسات الدولية المانحة ترفض التعامل مع الحكومة التونسية بعد أن “وقفت على كذبها وخداعها للمجتمع الدولي”.

وأضافت أن السياسة الشعبوية التي اعتمدتها حكومة قيس سعيد وتسويقها حالة التوافق السياسي داخل البلاد بشأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية، أمر تكشّف بسرعة، ولذلك فإن “رد صندوق النقد الدولي على طلب التونسي كان هو الرفض وليس الإرجاء”.

وتابعت شيماء عيسى أن محاولات حكومة الرئيس قيس سعيد ربط ورهن مستقبل تونس بإملاءات صندوق النقد الدولي “أمر مرفوض وله تداعيات مباشرة على الطبقات الفقيرة”.

وكان رئيس جبهة “الخلاص الوطني” بتونس، أحمد نجيب الشابي حذر من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعد قرار صندوق النقد الدولي تأجيل القرض المخصص لتونس.

وقال الشابي إن تأجيل الصندوق النظر في ملف تونس يعد “ضربة تهدد الموازنات المالية العمومية” وستكون له تداعيات كارثية.





من جهته قال علي بن عون القيادي بحركة الشعب إن صندوق النقد الدولي لم يرفض القرض وإنما أرجأه إلى فترة لاحقة مؤكدًا أنه سيتم تناول البرنامج التنموي المقبل لتونس ومساهمة هذا القرض في إنجاحه وتمويل برامجه خلال الاجتماعي الوزاري المقبل.

وقال بن عون إن “الصندوق راضٍ عن الأداء الاقتصادي للحكومة التونسية، ولأنه مؤسسة دولية فإنه لا بد من احترام المسارات القانونية والإدارية التي تمر عبرها جميع القروض”.

وبشأن تردّي الوضع الاقتصادي في البلاد، أوضح بن عون أن تونس تعيش أزمة موروثة من 10 سنوات وأن الرئيس قيس سعيد لا يتحمل تبعاتها.

وقال إن الرهان العام الذي يواجه حكومة سعيد اليوم هو أنه مدعو في الظرف الراهن إلى ضرورة الملائمة بين مطالب صندوق النقد الدولي واحتياجات الشعب التونسي.