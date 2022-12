الاتحاد الأوربي يهدد بعقوبات.. إيلون ماسك يثير عاصفة بتعليقه حسابات صحفيين على تويتر

سبّب الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك المالك الجديد لتويتر الذي يؤكد أنه مدافع عن حرية التعبير “عاصفة” اليوم الجمعة، بتعليقه حسابات عدد من الصحفيين الأمريكيين على شبكة التغريدات القصيرة، وبات يواجه تهديدات من الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات عليه.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوربية فيرا جوروفا إن “الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحفيين على تويتر مقلقة”.

وأشارت إلى أن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل “يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية”.

وأضافت “يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك، هناك خطوط حمر وعقوبات قريبا”.

وبحسب قانون الخدمات الرقمية المطروح حاليا على البرلمان الأوربي لإقراره ودخوله حيز التنفيذ بحلول عام 2023، يسمح لمفوضية الاتحاد فرض غرامات مالية تصل إلى 6% من حجم التداول العالمي لمزود الخدمة الذي يخالف القانون.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن “حرية الصحافة يجب ألا يتم تشغيلها وتعليقها حسب الأهواء”. وأضافت “لهذا السبب لدينا مشكلة مع تويتر”.

وقال الوزير الفرنسي للتحول الرقمي جان نويل بارو إنه “صُدم بالطريقة التي يدفع بها ماسك تويتر إلى الهوة”، وأكد أن “حرية الصحافة هي أساس الديمقراطية، والمساس بأحد الأمرين يعني المساس بالآخر”.

وأمس الخميس، علق موقع تويتر حسابات عدد من الصحفيين الذين يغطون شبكة التواصل الاجتماعي ومالكها الجديد إيلون ماسك.

وكتب بعض الصحفيين تغريدات بشأن قرار تويتر تعليق حساب يرصد تلقائيًا رحلات ماسك على متن طائرته الخاصة.

ويعمل هؤلاء الصحفيون في وسائل إعلام بينها “سي إن إن” و”نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” بينما طال الإجراء صحفيين مستقلين أيضا.

ولم يذكر “تويتر” سبب أو مدة تعليق هذه الحسابات.

غير أن ماسك الذي أثار جدلا مرات عدة منذ شرائه “المنصة” في أكتوبر/تشرين أول الماضي، أصدر بعض الإشارات في سلسلة تغريدات نُشرت، مساء الخميس.

وكتب ماسك على تويتر “الحسابات المتورطة في التشهير ستحصل على تعليق مؤقت لمدة 7 أيام”، وأشار إلى أن هذه القواعد تنطبق على الصحفيين مثل أي شخص آخر.

وقال ماسك “نشروا مكان وجودي بدقة في الوقت الفعلي وإحداثيات التي تسمح باغتيال، في انتهاك مباشر وواضح لشروط خدمة تويتر”.

Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not

كما تم تعليق حساب “ماستودون” منافس تويتر، على الشبكة الاجتماعية.

وأدانت شبكة سي إن إن الأمريكية “التعليق المتسرع وغير المبرر لحسابات عدد من المراسلين”، واعتبرت أنه “أمر مزعج لكنه غير مفاجئ”.

وأضافت أن “عدم الاستقرار والتقلبات المتزايدة في تويتر تثير قلقًا خاصًا لأي شخص يستخدم المنصة”.

وتابعت “طلبنا من تويتر توضيحا” وسنعيد تقييم علاقتنا بناءً على هذا الرد.

وقال تشارلي ستاتلاندر المتحدث باسم صحيفة نيويورك تايمز “نأمل أن تتم اعادة حسابات جميع هؤلاء الصحفيين وأن يقدم موقع تويتر تفسيراً مرضياً”.

والأربعاء الماضي، كتب ماسك في تغريدة أن “مطاردا مجنونا” تعقب سيارته في لوس أنجلوس بينما كان مع طفله. كما تعقب طائرته الخاصة أيضا.

وأعلن في هذه التغريدة أنه سيقاضي الشخص الذي يقف وراء حساب “إيلون-جيت” المُعلق الآن.

Last night, car carrying lil X in LA was followed by crazy stalker (thinking it was me), who later blocked car from moving & climbed onto hood.

Legal action is being taken against Sweeney & organizations who supported harm to my family.

— Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022