بيجين ترد على تصريحات لندن بشأن مغادرة دبلوماسيين صينيين بريطانيا

وصفت سفارة الصين في لندن تصريحات وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي بشأن سحب بيجين 6 من دبلوماسييها من بريطانيا، بأنها “غير مسؤولة ومشوِّهة للوقائع”.

وقال كليفرلي، الأربعاء، إن 6 دبلوماسيين صينيين غادروا المملكة المتحدة بدلًا من التنازل عن الحصانة الدبلوماسية وخضوعهم للاستجواب لدى الشرطة.

وتحقق الشرطة البريطانية في اعتداء دبلوماسيين على متظاهر صيني في لندن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت سفارة الصين في بيان، الأربعاء، أن “الحكومة البريطانية فشلت في منع الاقتحام والاعتداء الذي سببه مثيرو الشغب، وفي حماية مباني وموظفي القنصلية الصينية”.

وأضافت أن “الطرف البريطاني لا يبدي أي احترام للعدالة ودولة القانون، ويظهر أنه غير مسؤول”.

وكانت الخارجية البريطانية قد استدعت القائم بالأعمال الصيني يانغ شياوقوانغ في لندن في أكتوبر الماضي، بعد انتشار لقطات تدعم أقوال المتظاهر.

واتهم كبار النواب المحافظين القنصل العام تشنغ شيوان (أحد كبار الدبلوماسيين الصينيين في المملكة المتحدة) بالقدوم إلى موقع التظاهرة في مانشستر، وتمزيق ملصقات خلال “الاحتجاج السلمي”.

وفتحت شرطة منطقة مانشستر الكبرى تحقيقًا جنائيًّا بعدما قال المتظاهر بوب تشان -وهو من هونغ كونغ- إن دبلوماسيين صينيين أخضعوه لمعاملة “همجية”، وذلك بسحبه إلى داخل مجمّعهم الدبلوماسي والاعتداء عليه، خلال تظاهرة مؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ.