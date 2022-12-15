تونس.. قيادي في “النهضة” يشتكي وزير الداخلية أمام المفوض الدولي لحقوق الإنسان

كلّف نور الدين البحيري -القيادي في حركة النهضة التونسية- مكتبَ محاماة في مدينة جنيف السويسرية برفع شكوى ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

واتهم البحيري في منشور على فيسبوك، الأربعاء، “سلطة الانقلاب بتعمّد تعطيل النظر” فيما رفعه زملاؤه المحامون من دعاوى ضد شرف الدين وكل من سيكشف عنه البحث ممن تورطوا في اختطافه باستعمال العنف واحتجازه قسريًا ومحاولة اغتياله، وفق تعبيره.

وأضاف أن هذه الدعاوى مسجلة لدى المحاكم الابتدائية بتونس وبنزرت والمحكمة العسكرية منذ نهاية العام الماضي.

وأوضح أن النيابة العمومية أحالت الدعاوى على الفرق الأمنية المختصة للبحث، و”قد تم التذكير بها في 4 فبراير/شباط و30 يونيو/حزيران الماضييْن من دون جدوى”، حسب قوله.

وأشار البحيري إلى أن خطوته تنبع من تمسكه بحقّه “الطبيعي في اللجوء للقضاء وتتبع المعتدين” ممن ارتكبوا ضده “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإهدار الحق في العدالة وتعطيل سير التقاضي”.

وأعلن تكليف مكتب المحامي رضا العجمي في جنيف بتسجيل دعوى لدى المفوّض السامي لحقوق الإنسان والمقرّر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لدى هيئة الأمم المتحدة، ضد المتورطين فيما استهدفه.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت السلطات وضع كل من البحيري وفتحي البلدي -المسؤول الأمني السابق- قيد الإقامة الجبرية بـ”شبهة إرهاب” مرتبطة باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوريّ وزوجته بـ”طريقة غير قانونية”.

وفي 7 مارس/آذار الماضي، أطلقت السلطات التونسية سراح البحيري بعد 67 يومًا من وضعه قيد الإقامة الجبرية.

وفي 25 يوليو/تموز 2021، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي بدعوى الرغبة في “إنقاذ” البلاد من الأزمة السياسية وتفشي وباء كوفيد-19، وشجب حزب النهضة -أكبر أحزاب المعارضة- ما عدّه “انقلابًا”.

وأعلن الرئيس التونسي إثر ذلك حلّ البرلمان في 30 مارس الماضي، ثم عرض دستورًا جديدًا للاستفتاء في 25 يوليو المنقضي ينص على انتخاب برلمان جديد بصلاحيات محدودة للغاية.

وتعرّض مسار الانتخابات وسط مقاطعة المعارضة لانتقادات شديدة بسبب قلة حضور المرأة (15% من المرشحين) وغياب المرشحين في بعض دوائر الانتخابات التي يتنافس فيها 1038 مرشحًا.