التفاحة الحمراء.. أول طائرة حربية تركية بدون طيار تجتاز أول اختبار تحليق بنجاح (فيديو)

اجتازت المقاتلة المسيرة التركية (بيرقدار قيزيل إلما) أي (التفاحة الحمراء)، بنجاح أول اختبار تحليق لها.

وأفاد بيان صادر عن شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، بأنها أجرت تجارب التحليق الأولى للمقاتلة المسيرة، في مركز التدريب والاختبار التابع لها في ولاية (تكيرداغ)، شمال غربي تركيا.

وبهذا تكون المقاتلة المسيّرة قد أتمت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الطيران التركي، تحليقها الذي استغرق 18 دقيقة.

ومطلع مارس/آذار الماضي، أماط سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة بايكار، اللثام عن المقاتلة المسيرة المحلية. ونشر حينها صورًا لهيكلها من دون أجنحة.

وعلى عكس الطائرات المسيرة، فإن (التفاحة الحمراء) تستطيع إجراء مناورات خاطفة، وتنفيذ مهام القتال جو-جو مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تمكن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.

ومن المخطط أن تؤدي (بيرقدار قزل إلما) المهام الأكثر صعوبة بفضل ميزة التخفي عن شاشات الرادارات بشكل أكبر، وأن يصل وزنها في الإقلاع إلى 6 أطنان، وهي قادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر.