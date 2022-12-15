إسقاط تهم وجهت إلى شركة فرنسية باعت مصر برمجية تجسس

قضت محكمة في باريس، الأربعاء، بإسقاط التهم الموجهة إلى شركة فرنسية ومديريها بالتواطؤ في التعذيب، بعد بيع برمجية تجسس إلكتروني متطورة للحكومة المصرية.

وقد اتُّهمت (نيكسا تكنولوجي) وأربعة من مديريها عام 2021، ببيع القاهرة برمجية (سيريبرو)، وهو ما مكّن الحكومة المصرية من التجسس على معارضين سياسيين، وربما يكون ذلك قد ساعد على تعذيبهم وإخفائهم قسريًّا، وفق الدعوى.

لكن محكمة الاستئناف في باريس أسقطت التهم الموجهة إلى أوليفييه بوهبو رئيس مجلس الإدارة، وستيفان ساليس الرئيس التنفيذي، ومسؤولَيْن آخرَيْن في الشركة، لكنها لم تأمر بإغلاق القضية، مما يعني أن القضاة سيواصلون تحقيقاتهم.

ووصف محامو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان القرار بأنه “خيبة أمل كبيرة”، لكنهم قالوا إن “القصة لم تنته بعد”، مؤكدين أنهم سيواصلون العمل لإلقاء الضوء على “عواقب” بيع الشركة نظام (سيريبرو) لمصر.

ويدير (نيكسا) مسؤولون سابقون في (أميسيس)، وهي شركة تكنولوجيا معلومات فرنسية أخرى اتُّهمت في تحقيق منفصل حول بيع برمجية التجسس (إيغل) لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وتم تأكيد اتهامات بالتواطؤ في التعذيب ضد (أميسيس)، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن التهم أسقطت عن موظفين سابقين في الشركة.