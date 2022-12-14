حماس تعرض بندقية للأسير الإسرائيلي لديها هدار غولدن (صورة)

عرضت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأول مرة، بندقية الضابط الإسرائيلي الأسير هدار جولدن خلال احتفال الحركة بالذكرى الـ35 لتأسيسها.

وقالت الكتائب في بيان، الأربعاء، إن “تاريخ 01/08/2014 شهد على خيبة جيش العدو الصهيوني عندما فُقدَ الاتصال بالضابط هدار جولدن”.

وأردف “هذه البندقية التي تحمل الرقم 42852351 كانت غنيمةً من غنائم هذا اليوم العظيم، اغتنمها مجاهدو القسام أثناء عملية أسر الضابط هدار جولدن؛ لتكون هذه إشارة على خيبة جيشهم، وعلى ما يمتلكه مجاهدونا من رصيدٍ في هذا الملف المهم”.

عاجل | كتائب #القسام تكشف عن بندقية تقول إنها غنيمة أثناء أسر ضابط إسرائيلي في عملية حدثت مطلع شهر أغسطس عام 2014 pic.twitter.com/mwJB7NiIrr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 14, 2022

وهدار غولدن المولود في 18 فبراير/شباط 1991 يحمل رتبة ملازم ثانٍ بلواء جفعاتي في الجيش الإسرائيلي، وهو من أقرباء وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشي يعلون.

وأسرت حركة حماس غولدن في منطقة رفح (جنوبي قطاع غزة) في 1 أغسطس/آب 2014، أثناء الحرب.

وارتكبت إسرائيل مجزرة في رفح ردًا على عملية الاختطاف، ونفّذت قصفًا عشوائيًا على منازل المواطنين، أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، تحتفي “حماس” بذكرى تأسيسها، من خلال تنظيم عروض عسكرية لـ”كتائب عز الدين القسام”، وتنظيم المسيرات والمعارض والمهرجانات الخطابية.

وتأسست “حماس” عام 1987 على يد مجموعة من قادة جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، كان أبرزهم الشيخ أحمد ياسين.