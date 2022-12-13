زيلينسكي لمجموعة السبع: أوكرانيا بحاجة إلى مليارَي متر مكعب من الغاز الإضافي هذا الشتاء

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمجموعة السبع، الاثنين، أن بلده يحتاج إلى “نحو مليارَي متر مكعب” من الغاز الإضافي هذا الشتاء.

جاء ذلك بعدما دمّرت ضربات روسية منشآت للطاقة في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي كلمته عن بُعد في مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة السبع استضافته ألمانيا، دعا زيلينسكي روسيا أيضًا إلى اتخاذ خطوة “جوهرية” نحو حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا، واقترح أن تسحب موسكو قواتها بحلول عيد الميلاد (الكريسماس).

وقال “إذا سحبت روسيا قواتها من أوكرانيا، فإنها ستضمن أيضًا نهاية موثوقًا بها للقتال. لا أرى أي سبب يمنع روسيا من القيام بهذا الآن، بحلول الكريسماس”، وأضاف “على من جلب الحرب إلينا أن يأخذها”.

A fruitful conversation with @POTUS. I expressed gratitude for another security package. We discussed further defense cooperation, protection and maintenance of our energy sector. Coordinated positions on the eve of the #G7 online summit. America's leadership remains steadfast! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2022

وأسلحة أيضًا

كما طالب زيلينسكي دول مجموعة السبع بإرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك “دبابات حديثة ومدفعية صاروخية ومزيد من الصواريخ البعيدة المدى”.

وقال “للأسف، لا تزال روسيا متفوقة في المدفعية والصواريخ. هذا واقع. قدرات جيش الاحتلال هي التي تغذي غطرسة الكرملين”.

وأضاف “دفعنا الإرهاب ضد محطاتنا للطاقة إلى استخدام الغاز أكثر مما كان متوقعًا. لذلك، نحن بحاجة إلى دعم إضافي هذا الشتاء. نتحدّث عن كمية تبلغ نحو مليارَي متر مكعب من الغاز الإضافي يجب شراؤه”.

واقترح زيلينسكي عقد قمة خاصة سمّاها “قمة صيغة السلام العالمي” بهدف “تحديد كيفية وتوقيت تنفيذ نقاط صيغة السلام الأوكرانية” التي تضمن أمن أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وشنت روسيا حربًا على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، وتدور رحاها في الجنوب والشرق، وأطلقت موسكو في الأسابيع القليلة الماضية دفعات من الصواريخ على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية.