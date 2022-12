زيلينسكي لمجموعة السبع: أوكرانيا بحاجة إلى مليارَي متر مكعب من الغاز الإضافي هذا الشتاء

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمجموعة السبع، الاثنين، أن بلده يحتاج إلى “نحو مليارَي متر مكعب” من الغاز الإضافي هذا الشتاء.

جاء ذلك بعدما دمّرت ضربات روسية منشآت للطاقة في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي كلمته عن بُعد في مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة السبع استضافته ألمانيا، دعا زيلينسكي روسيا أيضًا إلى اتخاذ خطوة “جوهرية” نحو حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا، واقترح أن تسحب موسكو قواتها بحلول عيد الميلاد (الكريسماس).

وقال “إذا سحبت روسيا قواتها من أوكرانيا، فإنها ستضمن أيضًا نهاية موثوقًا بها للقتال. لا أرى أي سبب يمنع روسيا من القيام بهذا الآن، بحلول الكريسماس”، وأضاف “على من جلب الحرب إلينا أن يأخذها”.

A fruitful conversation with @POTUS. I expressed gratitude for another security package. We discussed further defense cooperation, protection and maintenance of our energy sector. Coordinated positions on the eve of the #G7 online summit. America's leadership remains steadfast!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2022