اتفاق على منح البوسنة صفة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوربي

وافق وزراء الشؤون الأوربية في الاتحاد الأوربي، يوم الثلاثاء، على منح البوسنة والهرسك وضع دولة مرشحة للانضمام إلى الكتلة في خطوة يُنتظر أن يقرها قادة الاتحاد رسميًّا خلال قمة الخميس، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

يمثل هذا التأييد الرسمي المرحلة الأولى من عملية انضمام طويلة لهذا البلد البلقاني، ويأتي ذلك بعد أسبوع من قمة في تيرانا أعاد خلالها الاتحاد الأوربي تأكيد التزامه بعملية التوسيع لصالح دول غرب البلقان.

وأوصت المفوضية الأوربية، في أكتوبر/تشرين الأول، الدول الأعضاء بمنح هذا الوضع للبلد الذي يبلغ عدد سكانه 3.5 ملايين نسمة ويعاني من الفقر وعدم الاستقرار السياسي وسط تهديدات انفصالية.

وشدد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل على الحاجة إلى “زخم إيجابي”، مشيرًا إلى أن الحرب في أوكرانيا أعطت “معنى جيوسياسيًّا جديدًا” لتوسيع الاتحاد.

من جهته، دعا مفوض التوسيع أوليفر فارهيلي قادة البوسنة والهرسك “للاستفادة القصوى من هذه الفرصة التاريخية وتنفيذ الإجراءات الواردة في توصية اللجنة”.

وتابع عبر حسابه في تويتر “لدينا توقعات وآمال كبيرة بتحقيق الأولويات الرئيسية الـ14 التي اتفق عليها عام 2019”.

Europe Delivers!

Today we reached another milestone in the 🇪🇺 Enlargement Policy

⏩️ Council recommended to grant candidate status to #Bosnia and #Herzegovina.

EU path is open!

We have high hope & expectations that 14 key priorities will be delivered for 🇧🇦citizens’ benefit.

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) December 13, 2022