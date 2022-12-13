حوّلتها إلى مستنقعات.. أمطار غزيرة تغرق خيام النازحين السوريين في ريف إدلب (فيديو)

أغرقت الأمطار الغزيرة خيام النازحين السوريين ومنازلهم بمخيم “الوضيحي” في ريف إدلب الشمالي.

ورصدت عدسة الجزيرة مباشر معاناة النازحين في موسم الأمطار، وما يكابدونه من نقص الحاجات الأساسية ومستلزمات التدفئة. وتتجدد معاناة النازحين سنويًا مع دخول فصل الشتاء، لا سيما وأن الدعم الإغاثي لا يكفي متطلباتهم.

وقال بعض النازحين للجزيرة مباشر “يعني بداية الشتاء وانظر إلى المعاناة وإلى المأساة، المخيم صار مستنقعًا، أمطار غزيرة وسيول وطين يعني ما نقدر نخرج نهائيًا، الولد إذا طلع يمرض”.

وأضاف بعضهم “طين ومياه وغرق وما في أي طريق ولا في أي شيء، مقطوعين السبل، فنحن نطلب من المسؤولين والقائمين على الأمر أن ينظروا بعين الرأفة والرحمة لهذه المخيمات”.

وبحسب منظمات إغاثة، فإن 9 من كل 10 سوريين يعيشون تحت خط الفقر، وعدد الذين هم بحاجة ماسة للمساعدات هذا الشتاء زاد 28% مقارنة بالعام الماضي. وفي ظل شتاء قارس، يحاول الناس اللجوء إلى عدد من الحلول اليائسة لتدفئة أنفسهم.

"عندي 4 أولاد أيتام".. نازحة سورية بريف #إدلب أمام معاناة شتاء جديد مع أولادها الأيتام#فيديو pic.twitter.com/ESeFdWEckE — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) November 9, 2022

ومع عدم توافر الحطب والمازوت، تلجأ بعض الأسر إلى حرق الملابس القديمة والأحذية والأكياس البلاستيكية والقمامة للتدفئة، على الرغم من الخطر الصحي الناتج عن الدخان والأبخرة.

وتحوّل العديد من السوريين من المواقد التقليدية التي تعمل بالمازوت ويستخدمونها لطهي الطعام وتدفئة المنازل إلى بدائل تعمل بالحطب أو حتى قشور الفستق، وهي أرخص سعرًا ومتوفرة بكثرة.





ويمكن للسوريين الذين ما زالوا مؤهلين للحصول على المازوت المدعوم شراء 50 لترا بسعر 500 ليرة للتر الواحد (أقل من 10 سنتات أمريكية)، لكن التوريد يجري بوتيرة بطيئة وغير منتظمة والكميات لا تكفي لاستهلاك الأسرة لفترة طويلة.

وتبيع حكومة النظام السوري كميات محدودة من المازوت غير المدعوم بخمسة أمثال هذا السعر، في حين أن أسعار المازوت بالسوق السوداء تصل إلى أكثر من 30 ضعف السعر المدعوم.

ومنذ 2011، تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع ثورة شعبية خرجت ضده، في 15 مارس/آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.

ويدفع الانهيار الاقتصادي في سوريا الناجم عن سنوات من الصراع والعقوبات الغربية وانهيار العملة وخسارة الحكومة للأراضي المنتجة للنفط في شمال شرق البلاد، ملايين الأشخاص إلى براثن الفقر كل عام.