تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الاثنين 12 ديسمبر/كانون الأول
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الاثنين 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
تعز/اليمن
11:00 توقيت الدوحة
رصد آراء عدد من أهالي مدينة تعز بشأن تأهل المغرب للدور نصف النهائي في كأس العالم.
عكار/ لبنان
11:30 توقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد آراء لاجئين سوريين في مخيمات عكار بشأن متابعتهم لكأس العالم في قطر.
إدلب/سوريا
12:00 توقيت مكة المكرمة
جولة في مخيم لمسة رحمة بريف إدلب ترصد آراء نازحين سوريين بشأن ترشح المغرب لنصف نهائي كأس العالم.
الضفة الغربية
13:00 توقيت مكة المكرمة
المسير العسكري للذراع الطلابي بجامعة بيرزيت للحركة الشعبية لتحرير فلسطين في الذكرى الـ55 لانطلاقها.
الدوحة
14:00 حتى 18:00 توقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من منطقة سوق واقف.
الضفة الغربية
15:30 توقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس في جامعة بيرزيت ضد سياسية الاعتقال السياسي.
الدوحة
16:00 حتى 23:00 توقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من الحي الثقافي كتارا.
الدوحة
16:00 توقيت مكة المكرمة
رصد أجواء الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من منطقة الكورنيش.
الدوحة
16:00 حتى منتصف الليل توقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من درب لوسيل.
الدوحة-مباشر
17:00 حتى منتصف الليل توقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد أجواء الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من جزيرة اللؤلؤة.
الحدود السورية التركية
17:00 توقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد آراء لاجئين سوريين بشأن متابعتهم لكأس العالم في قطر ومستوى التنظيم.
غزة
18:00 توقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر تلتقي عددًا من أهالي غزة للحديث عن متابعتهم لكأس العالم في قطر وآراءهم بشأن تنظيم البطولة وتأهل المغرب للدور نصف النهائي.
لندن
19:00 توقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر تلتقي عددًا من المغتربين العرب في لندن للحديث عن متابعتهم لكأس العالم في قطر وترصد آراءهم بشأن تنظيم البطولة وتأهل المغرب للدور نصف النهائي.
أنقرة/تركيا
19:00 توقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للرئيس التركي بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
بروكسل
20:00 توقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لمفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل مع وزير الخارجية التشيكي.