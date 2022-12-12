تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الاثنين 12 ديسمبر/كانون الأول

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الاثنين 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

تعز/اليمن

11:00 توقيت الدوحة

رصد آراء عدد من أهالي مدينة تعز بشأن تأهل المغرب للدور نصف النهائي في كأس العالم.

عكار/ لبنان

11:30 توقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد آراء لاجئين سوريين في مخيمات عكار بشأن متابعتهم لكأس العالم في قطر.

إدلب/سوريا

12:00 توقيت مكة المكرمة

جولة في مخيم لمسة رحمة بريف إدلب ترصد آراء نازحين سوريين بشأن ترشح المغرب لنصف نهائي كأس العالم.

الضفة الغربية

13:00 توقيت مكة المكرمة

المسير العسكري للذراع الطلابي بجامعة بيرزيت للحركة الشعبية لتحرير فلسطين في الذكرى الـ55 لانطلاقها.

الدوحة

14:00 حتى 18:00 توقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من منطقة سوق واقف.

الضفة الغربية

15:30 توقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس في جامعة بيرزيت ضد سياسية الاعتقال السياسي.

الدوحة

16:00 حتى 23:00 توقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من الحي الثقافي كتارا.

الدوحة

16:00 توقيت مكة المكرمة

رصد أجواء الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من منطقة الكورنيش.

الدوحة

16:00 حتى منتصف الليل توقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من درب لوسيل.

الدوحة-مباشر

17:00 حتى منتصف الليل توقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد أجواء الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من جزيرة اللؤلؤة.

الحدود السورية التركية

17:00 توقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد آراء لاجئين سوريين بشأن متابعتهم لكأس العالم في قطر ومستوى التنظيم.

غزة

18:00 توقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر تلتقي عددًا من أهالي غزة للحديث عن متابعتهم لكأس العالم في قطر وآراءهم بشأن تنظيم البطولة وتأهل المغرب للدور نصف النهائي.

لندن

19:00 توقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر تلتقي عددًا من المغتربين العرب في لندن للحديث عن متابعتهم لكأس العالم في قطر وترصد آراءهم بشأن تنظيم البطولة وتأهل المغرب للدور نصف النهائي.

أنقرة/تركيا

19:00 توقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للرئيس التركي بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

بروكسل

20:00 توقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لمفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل مع وزير الخارجية التشيكي.