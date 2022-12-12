بمحطات عائمة.. شركة تركية تخطط لتزويد أوكرانيا بالكهرباء

أعلنت شركة كارباورشيب (Karpowership) التركية أنها تجري محادثات لتزويد أوكرانيا بالطاقة الكهربائية من البحر عبر محطاتها العائمة في ظل تواصل الهجمات الروسية.

وقالت رئيسة مجموعة كارباورشيب التجارية زينب هاريزي، لوكالة الأناضول، إن الشركة تلقت الطلب الأول من شركة أوكرينغو المعنية بإيصال الكهرباء بأوكرانيا لتزويدها بسفن الطاقة.

وأشارت إلى أن الشركة تبحث مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة عن الحل المناسب لإيصال الكهرباء إلى أوكرانيا نظرًا لعدم ضمان سلامة السفن في حال وصولها لسواحل البلاد.

وذكرت أن هناك خطوطا لنقل الطاقة الكهربائية بين رومانيا ومولدوفا وأوكرانيا، وبالتالي يمكن أن تتمركز سفن الشركة في سواحل رومانيا ومولدوفا لنقل الكهرباء عن هذه الخطوط.

تكفي مليون منزل

وعن كمية الطاقة المزمع مد أوكرانيا بها، أوضحت هاريزي أن الشركة تجري محادثات لتزويد البلاد بطاقة كهربائية قدرها نحو 300 – 400 ميغاوات، عبر 3 أو 4 سفن، وأن هذه الكمية تكفي لتزويد مليون منزل بالكهرباء.

Türk şirketi Karpowership, Ukrayna'ya Moldova ve Romanya üzerinden elektrik tedariki planlıyor https://t.co/QnVLZJXnfn トルコのカルパワーシップの発電船はルーマニアとモルドバを経由してウクライナに送電する予定。 — JSF (@rockfish31) December 10, 2022

وشددت على أن سفن الطاقة يمكن أن تتمركز في موانئ مختلفة، وأوضحت أنها قادرة على توفير الكهرباء في غضون شهر واحد بعد استكمال التفاصيل الفنية والتجارية والأمنية.

وأكدت أن إمداد أوكرانيا بالكهرباء عبر مولدوفا أو رومانيا ممكن تقنيًا وخيار منطقي جدًا من الناحية التجارية، وقد تكون العقبة الوحيدة أمام تنفيذ ذلك سياسية وبيروقراطية.

وتعرضت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا مؤخرا لهجمات صاروخية روسية، لكن موسكو تقول إنها تستهدف البنية التحتية العسكرية وليس المدنية.

وبدأت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي حربا على أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.​​​​​​​