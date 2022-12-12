الاحتلال يعترف بمسؤوليته عن قتل الطفلة جنى زكارنة وعمّها يروي تفاصيل استشهادها (فيديو)

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أنه قتل الطفلة جنى زكارنة (16 عامًا) في جنين ليلة أمس الأحد، زاعمًا أن ذلك كان “عن طريق الخطأ”.

وحاولت قوات الاحتلال التنصل من مسؤوليتها عن قتل الطفلة زكارنة، وزعمت أنها كانت على سطح أحد المنازل القريبة من المسلحين، وقد تكون قُتلت برصاصهم.

ونُقل جثمان الشهيدة الطفلة زكارنة للتشريح في معهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية في نابلس، حيث تبيّن أنها استشهدت برصاص جنود الاحتلال.

كانت تحب الكتابة وحلمها أن تصبح طبيبة..

الطفلة الفلسطينية "جنى زكارنة" ارتقت شهيدة بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليها في #جنين pic.twitter.com/ddY1nXh6VS — رضوان الأخرس (@rdooan) December 12, 2022

وكانت الطفلة جنى زكارنة قد استشهدت إثر اصابتها برصاصة في الرأس، بينما كانت تقف على سطح منزلها، خلال اقتحام قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين منتصف الليلة الماضية.

لم تحمل سلاحًا ولم ترمِ حجرًا

وقال عم الطفلة جنى “بدأ الأمر عندما ذهبت جنى لجلب قطتها إلى الداخل، لكنها خرجت ولم تعد، حيث وجدها أحد أفراد العائلة مضرجة بدمائها على سطح المنزل، والهرة إلى جانبها”.

وأضافت “اكتشفنا وجود 4 رصاصات في جسد طفلة لم تتعدى 16 عامًا، لم تحمل سلاحًا ولم ترمِ حجرًا.. هو استهداف للطفولة”.

الوداع الأخير

وشيّع الأهالي الطفلة جنى زكارنة، حيث انطلق موكب التشييع من أمام منزل ذوي الطفلة في الحي الشرقي من المدينة، وأُلقِيت نظرة الوداع الأخيرة عليها من قِبل أقربائها وأقرانها في المدرسة، قبل الصلاة عليها في المسجد الكبير.

وجاب موكب التشييع شوارع المدينة، وردد المشاركون هتافات منددة بإعدام الطفلة زكارنة، وأخرى تدعو إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيز الوحدة الوطنية.

تغطية صحفية: "ابن خال الطفلة جنى زكارنة يروي تفاصيل اغتيالها على يد الاحتلال في جنين". pic.twitter.com/xyufTZa46G — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 12, 2022

إضراب شامل

وكان الإضراب الشامل قد عمّ محافظة جنين، الاثنين، حدادًا على الشهيدة الطفلة جنى زكارنة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا، بإعدام الطفلة جنى زكارنة في جنين، مستخفة بمهمتها وبالقانون الدولي وحقوق الأطفال.

تشييع الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة التي ارتقت برصاص قنّاص من الكيان المحتل وهي على سطح منزلها pic.twitter.com/Nrp2O9tD0S — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) December 12, 2022

وأدانت الخارجية -في بيان صحفي- إعدام الطفلة زكارنة، ووصفت هذه الجريمة الجديدة بأنها جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بغطاء المستوى السياسي وموافقته.

وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالبت بموقف دولي وأمريكي فاعل لإجبار دولة الاحتلال على إيقاف هذا التصعيد الإجرامي.

جنى مجدي زكارنة (16 عاما) ترتقي شهيدة إثر إصابتها برصاصة قنّاص صهيوني خلال اقتحام جنين ليلا. تذكير لـ"أبطال التعاون الأمني"، ومدمني الخطابة الثورية: كل هذا الإجرام تمارسه حكومة ترونها معتدلة، ونتنياهو لم يبدأ بعد. واصلوا التعاون وبيع الأوهام؛ فالعار يغدو إدمانا في بعض الأحيان. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) December 12, 2022

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد أعرب عن أسفه لمقتل الطفلة جنى زكارنة، وفق هيئة البث الإسرائيلي.