“خرق فاضح”.. الاحتلال أزال لافتات تحظر دخول اليهود للأقصى وعلّق أخرى تدعم الاقتحامات

علّقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، لافتات عند مدخل باب المغاربة -أحد الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك- تشجع على اقتحامات المستوطنين لباحاته وفي قبة الصخرة، في انتهاك فاضح للوضع القائم في الحرم القدسي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال أزالت لافتة وضعتها الحاخامية الرئيسية الإسرائيلية منذ عشرات السنوات، تحظر على اليهود الدخول إلى الأقصى.

〽 عمدت جماعات الهيكل بالتعاون مع ما يُسمى "صندوق المحافظة على إرث المبكى" لوضع لافتات عند مدخل باب المغاربة تُشجع الإسرائيليين على اقتحام المسجد وأداء طقوس تلمودية فيه.#معراج pic.twitter.com/kXTSun8fI1 — معراج (@M3rajNet) December 12, 2022

وكُتب في إحدى اللافتات الجديدة التي تشجع على خرق الوضع القائم في الحرم القدسي “مديرية الصاعدين إلى جبل الهيكل ترحب بالحجاج، وتتقبل صلواتكم بحسنات”.

استفزازاً لمشاعر المسلمين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعلق لافتات عند مدخل باب المغاربة أحد الأبواب المؤدية إلى #المسجد_الأقصى تُشجع على اقتحامات المستوطنين لباحاته. pic.twitter.com/LvedpyBrML — الساهرة (@alsahera_ar) December 12, 2022

وكان مكتوبًا في اللافتة التي وضعتها الحاخامية الرئيسية وتحظر دخول اليهود إلى الأقصى عند موقع التفتيش في باب المغاربة “إعلان وتحذير: يحظر بموجب قانون التوراة على أي شخص الدخول إلى منطقة جبل الهيكل إثر قدسيته”.

جانب من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال صباح اليوم pic.twitter.com/MtD3SoZJ5l — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 12, 2022

وبموجب الوضع الراهن في الحرم القدسي، يحظر على اليهود الصلاة في الأقصى، لكن اقتحامات المستوطنين للمسجد تزايدت خلال الفترة الماضية التي يؤدون خلالها طقوسًا تلمودية.

تغطية صحفية: " قوات الاحـ ـتلال تنصب حاجزاً قرب باب المغاربة بالقدس وتفرض مخالفات على مركبات الأهالي". pic.twitter.com/MssP4FiTLK — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 12, 2022

وتحشد جماعات “الهيكل” المزعوم المتطرفة أنصارها لتنفيذ اقتحامات جماعية واسعة للمسجد في عيد “الحانوكاه” (الأنوار) الذي يحتفل به اليهود في 18 ديسمبر/كانون الأول لمدة 8 أيام.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف جهودها لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، ويتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.