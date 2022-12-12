إسرائيل تكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للجاسوس كوهين الذي أُعدم علنا في سوريا قبل 57 عاما

وضعت إسرائيل، الاثنين، حدًّا للجدل الدائر منذ عقود بشأن أحد أشهر جواسيسها (إيلي كوهين)، قائلة إن القبض عليه وإعدامه في سوريا كان بسبب جهود مخابراتية مضادة ناجحة وليس لأنه تصرّف بعدم احترافية.

وجندت المخابرات الإسرائيلية (الموساد) كوهين، وهو يهودي هاجر من مصر إلى إسرائيل، وأرسلته سرًّا إلى دمشق، حيث عمل من عام 1961 إلى 1965 منتحلًا صفة رجل أعمال يدعى “كامل أمين ثابت”.

وقبل اعتقاله، تمكن من نقل معلومات تقول إسرائيل إنه اتضح أنها كانت حيوية لهزيمة القوات السورية في حرب عام 1967. وعُرضت قصته في مسلسل تلفزيوني على منصة نتفليكس عام 2019.

"الموساد" الإسرائيلي ينشر البرقية الأخيرة التي أرسلها "إيلي كوهين" في نفس اليوم الذي تم فيه القبض عليه في سورية في 1965 نصها: "لقاء في أركان الجيش السوري الساعة الخامسة مع أمين الحافظ وكبار الضباط" pic.twitter.com/xf5QRBap1V — ضياء عودة Diaa Audi (@diaa_audi) December 12, 2022

“هذه الآن حقيقة مخابراتية”

وقال رئيس الموساد ديفيد بارنيا خلال افتتاح متحف لإحياء ذكرى كوهين في مدينة هرتزليا الساحلية، إن تحقيقًا في الآونة الأخيرة خلص إلى أن الجاسوس قُبض عليه “فقط لأن العدو اعترض عمليات إرسال له. ببساطة تم اعتراضه وتعقبه”.

وأضاف بارنيا، وفق نص كلمته في الفعالية “هذه الآن حقيقة مخابراتية”، رافضًا النظريات القائلة إن كوهين كشف نفسه للجانب السوري عن طريق إرسال رسائل كثيرة جدًّا، ربما تحت ضغط من قياداته، أو خالف التعليمات.

ومن بين المعروضات في المتحف الجديد آخر برقية لكوهين، التي أرسلت يوم القبض عليه في يناير/كانون الثاني 1965، بشأن اجتماع للقيادة السورية العليا. وأدين كوهين بالتجسس، وأُعدِم في دمشق في وقت لاحق من ذلك العام.

ورفضت سوريا -التي ما زالت في حالة حرب مع إسرائيل- إعادة جثمان كوهين.

كوهين في سطور

ولد إلياهو (أو إيلي) بن شاؤول كوهين في 26 ديسمبر/كانون الأول 1924 في الحي اليهودي بمدينة الإسكندرية شمالي مصر، وكان أبوه شاؤول وأمه صوفي كوهين من المهاجرين الذين جاؤوا إلى مصر من مدينة حلب السورية.

درس كوهين في مدرسة الليسيه، وأصبح يجيد الفرنسية إلى جانب العبرية والعربية، وأبدى اهتمامًا مبكرًا بالديانة اليهودية فالتحق بـ”مدرسة الميمونيين” في القاهرة، ثم عاد إلى الدراسات التلمودية في الإسكندرية.

عمل كوهين في شبكة تجسس إسرائيلية على مصر تحت قيادة أبراهام دار المعروف بـ”جون دارلينغ”، نفّذت سلسلة من التفجيرات ضد مصالح أمريكية في الإسكندرية لإفساد العلاقة بين القاهرة وواشنطن، عُرفت لاحقًا بـ”فضيحة لافون”. وألقي القبض عليه في مصر أكثر من مرة قبل أن يهاجر إلى إسرائيل.

إيلي كوهين:

يهودي خلق بمصر لأسرة هاجرت من مدينة حلب السورية.

ركبلو الموساد الإسرائيلي قصة إنو هو مسلم إسمو أمين ثابت تاجر كبير بالأرجنتين بس رح يفقع ترجع على أرض الوطن الحبيب سوريا. pic.twitter.com/G3T7jH2DMS — Lebanese Citizen 🇱🇧 (@Leb_Patriot) December 6, 2022

وفي إسرائيل، التقطته المخابرات وجندته في البداية ضِمن الأمن الداخلي. وفي مطلع عام 1960، رشحه للعمل في الخارج إيزاك زالمان أحد كبار مسؤولي “الموساد”.

تصف إسرائيل إيلي كوهين بأنه إحدى معجزاتها، وأصدرت طابعًا بريديًّا تذكاريًّا يحمل اسمه وصورته، ويُعتقد أنها تقف خلف إنتاج الفيلم الأمريكي الشهير “جاسوس المستحيل” عام 1987 الذي تم تصويره في إسرائيل، كما أنشأت موقعًا إلكترونيًّا رسميًّا خاصًّا به باللغة العبرية.

حوكم إيلي كوهين، فصدر حكم بإعدامه شنقًا وعلنًا بساحة المرجة في دمشق، ونُفذ الحكم يوم 18 مايو/أيار عام 1965.