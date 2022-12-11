ميناء أوديسا الأوكراني يتوقف عن العمل بعد هجوم روسي استهدف شبكة الطاقة

قال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي إن ميناء أوديسا توقف عن العمل اليوم الأحد بعد أحدث هجوم روسي على شبكة الطاقة بالمنطقة.

وأضاف سولسكي أنه ليس من المتوقع أن يعلق تجار الحبوب عمليات التصدير، وأن مينائي تشورنومورسك وبيفديني، المسموح بتصدير الحبوب من أوكرانيا من خلالهما بموجب اتفاق مع روسيا، يعملان بشكل جزئي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إن أكثر من 1.5 مليون شخص في منطقة أوديسا جنوب البلاد انقطعت عنهم الكهرباء بعد قصف طائرات مُسيرة روسية لمنشأتين للطاقة.

وأكد سولسكي أن ميناء أوديسا متوقف عن العمل في الوقت الراهن لأنه لم يتم بعد تشغيل مولدات الكهرباء.

Talking today on France 24 from Odesa about the severity of Russian drone attacks on Odesa region's energy infrastructure. https://t.co/UdbrGuMt4X — Robert Parsons (@RobParsonsF24) December 11, 2022

وتستهدف موسكو منذ أكتوبر/ تشرين الأول البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسلسلة من الضربات بصواريخ وطائرات مسيرة.

وقالت السلطات المحلية في أوديسا إن الكهرباء ستعود لسكان المدينة “في الأيام المقبلة”، في حين أن الإصلاح الكامل للشبكات قد يستغرق من شهرين إلى 3 أشهر.

وتصل القدرة الإجمالية للشحن عبر الموانئ الثلاثة الواردة في الاتفاق، وهي أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني، لنحو 3 ملايين طن من الحبوب شهريًا.

وترغب أوكرانيا في توسيع الاتفاق ليشمل موانئ منطقة ميكولايف في الجنوب والتي كان يتم شحن 35% من صادرات البلاد من المواد الغذائية منها قبل الغزو الروسي.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة أن صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام الثمانية الأولى من ديسمبر/ كانون الأول تراجعت بنسبة 47.6% مقارنة بالعام السابق إلى 1.09 مليون طن.

#Ukraine does not plan to stop the supply of grain from the ports in Odessa due to damage to the energy system of the region, the Minister of Agrarian Policy of the country Mykola Solsky told Reuters.#UkraineRussianWar pic.twitter.com/bhzI710arM — Feher_Junior (@Feher_Junior) December 11, 2022

قصف روسي على خيرسون

وقتل شخصان وأصيب 5 آخرون في قصف روسي استهدف منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، كما أعلن حاكم المنطقة ياروسلاف يانوشيفيتش اليوم الأحد.

واستعادت القوات الأوكرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني السيطرة على مدينة خيرسون خلال هجوم مضاد أدى إلى انسحاب القوات الروسية التي عبرت إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وقال الحاكم في حسابه على تلغرام إن “العدو هاجم مجددا أحياء خيرسون السكنية” مشيرًا إلى أن الجيش الروسي قصف مستشفى ولادة ومقهى ومبنى سكنيا.

وأضاف أن “شخصين قتلا الليلة الماضية جراء القصف الروسي” في المنطقة موضحا أنه تمت إعادة الكهرباء “إلى حوالى 90%” من المدينة وضواحيها.

وتابع أن 5 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح بدرجات متفاوتة في “45 ضربة” استهدفت المنطقة بالمدفعية وقاذفات الصواريخ المتعددة والدبابات وقذائف الهاون.

وقبل انسحابها دمرت القوات الروسية البنى التحتية للخدمات العامة في المدينة وقصفت منذ ذلك الحين خيرسون عدة مرات.

Ukraine’s port of Odessa offline after Russian drone strike: Ministerhttps://t.co/dZ1JG1qCle — Press TV (@PressTV) December 11, 2022

ضربات تستهدف ميليتوبول

في المقابل قصفت القوات الأوكرانية ميليتوبول، المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي تسيطر عليها القوات الروسية مساء أمس السبت، وفق ما ذكرت مصادر رسمية موالية لروسيا وأخرى موالية لكييف.

وتقع هذه المدينة الإستراتيجية التي كان عدد سكانها يزيد عن 150 ألف نسمة قبل الحرب، في منطقة زابوريجيا التي ضمتها موسكو.

وقال رئيس الإدارة المحلية التي عيّنتها روسيا في منطقة زابوريجيا يفجيني باليتسكي إن القوات الأوكرانية استخدمت راجمات صواريخ “هيمارس” الأمريكية لضرب ميليتوبول.

واوضح أن الهجوم دمر “مركزًا ترفيهيًا” على أطراف المدينة وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10، مؤكداً أنه تم استهداف الموقع بينما كان الناس يتناولون العشاء.