ميناء أوديسا الأوكراني يتوقف عن العمل بعد هجوم روسي استهدف شبكة الطاقة

قال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي إن ميناء أوديسا توقف عن العمل اليوم الأحد بعد أحدث هجوم روسي على شبكة الطاقة بالمنطقة.

وأضاف سولسكي أنه ليس من المتوقع أن يعلق تجار الحبوب عمليات التصدير، وأن مينائي تشورنومورسك وبيفديني، المسموح بتصدير الحبوب من أوكرانيا من خلالهما بموجب اتفاق مع روسيا، يعملان بشكل جزئي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إن أكثر من 1.5 مليون شخص في منطقة أوديسا جنوب البلاد انقطعت عنهم الكهرباء بعد قصف طائرات مُسيرة روسية لمنشأتين للطاقة.

وأكد سولسكي أن ميناء أوديسا متوقف عن العمل في الوقت الراهن لأنه لم يتم بعد تشغيل مولدات الكهرباء.

وتستهدف موسكو منذ أكتوبر/ تشرين الأول البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسلسلة من الضربات بصواريخ وطائرات مسيرة.

وقالت السلطات المحلية في أوديسا إن الكهرباء ستعود لسكان المدينة “في الأيام المقبلة”، في حين أن الإصلاح الكامل للشبكات قد يستغرق من شهرين إلى 3 أشهر.

وتصل القدرة الإجمالية للشحن عبر الموانئ الثلاثة الواردة في الاتفاق، وهي أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني، لنحو 3 ملايين طن من الحبوب شهريًا.

وترغب أوكرانيا في توسيع الاتفاق ليشمل موانئ منطقة ميكولايف في الجنوب والتي كان يتم شحن 35% من صادرات البلاد من المواد الغذائية منها قبل الغزو الروسي.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة أن صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام الثمانية الأولى من ديسمبر/ كانون الأول تراجعت بنسبة 47.6% مقارنة بالعام السابق إلى 1.09 مليون طن.

#Ukraine does not plan to stop the supply of grain from the ports in Odessa due to damage to the energy system of the region, the Minister of Agrarian Policy of the country Mykola Solsky told Reuters.

