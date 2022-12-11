قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية.. تونسيون يتظاهرون ويطالبون بـ”عودة الديمقراطية” ورحيل الرئيس (فيديو)

تظاهر مئات التونسيين، السبت، ضد الرئيس قيس سعيّد قبل أسبوع من انتخاب برلمان جديد بموجب تعديلات دستورية، واتهموه بتنفيذ انقلاب على الديمقراطية.

ونظمت المظاهرة “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة للرئيس سعيّد، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل “يسقط يسقط الانقلاب” و”يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح” و”أوفياء أوفياء لدماء الشهداء” و”لا خوف ولا رعب السلطة ملك الشعب”.

وفي كلمة خلال المظاهرة، وصف رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي “الانتخابات التشريعية المقبلة بالمهزلة، وستجري وسط عزوف عن المشاركة ومقاطعة للشعب وأغلب الأحزاب السياسية، وهي تقام وفق قانون صاغه سعيّد بمفرده وعلى مقاسه وتحت إشراف هيئة غير مستقلة”.

ودعا الشابي “التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات.. نجتمع في الذكرى العالمية لحقوق الإنسان، وفي القلب حسرة لأننا عدنا إلى المربع السابق”.

وجمد سعيّد عمل البرلمان السابق العام الماضي، وحكم بمرسوم قبل إعادة صياغة الدستور هذا العام لمنح منصب الرئيس المزيد من الصلاحيات، وهي خطوات رفضتها معظم الأحزاب السياسية.

وأشار سعيّد إلى أن قراراته كانت “قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة مستمرة لسنوات”، وقال مرارا إنه “لن يتحول إلى ديكتاتور”.

وستُجرى الانتخابات في 17 ديسمبر لتشكيل برلمان جديد أضعف بموجب الدستور الذي أيده سعيّد، وجرى إقراره من خلال استفتاء في يوليو/تموز مع نسبة مشاركة منخفضة.

وقالت سميرة الشواشي التي شغلت منصب النائب الأول لرئيس البرلمان المنتخب الذي حله سعيّد “كل المعارضة تتفق في موقف واحد وهو رفض الانقلاب، وتنادي بالعودة إلى الديمقراطية”.