“عرين الأسود”.. حركة حماس تنظم عرضا عسكريا بغزة في ذكرى تأسيسها الـ35 (فيديو)

نظمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، السبت، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى السنوية الـ35 لتأسيسها.

وشارك في العرض الذي أطلقت عليه الحركة اسم “عرين الأسود” أفراد ملثمون ومسلحون وقيادات من حماس.

ورفع المشاركون في العرض الذي جاب شوارع بمدينة غزة أعلام الحركة الخضراء إلى جانب الأعلام الفلسطينية، وصورا لعدد من شهداء الضفة الغربية ذُيّلت باسم “عرين الأسود”.

و”عرين الأسود” هي مجموعة فلسطينية مسلحة ينتمي أفرادها إلى مختلف الفصائل الفلسطينية، وظهرت مطلع سبتمبر/أيلول الماضي علنا في عرض عسكري في البلدة القديمة بنابلس بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة “تتزامن ذكرى انطلاقة حماس مع ذكرى انتفاضة الحجارة (9 ديسمبر/كانون الأول 1987) التي اندلعت شرارتها منذ 35 عاما في ظل استمرار الأسباب التي أشعلتها حتى هذا اليوم، من ازدياد جرائم الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى وحصار غزة”.

وأضاف في كلمة خلال مؤتمر عُقد في ختام العرض “الشعب يجدد العهد بتمسكه بالدفاع عن نفسه ومقدساته بكافة الوسائل”.

وتابع “سيبقى سيف القدس مشرعا في ظل استمرار عدوان الاحتلال على الأقصى واستمرار اقتحام المستوطنين له”.

وجدد حمادة تأكيد حركته على “تمسكها بخيار المقاومة المسلحة أداة استراتيجية لردع الاحتلال”.

وختم قائلا “نجدد تمسكنا بالمقاومة الشاملة ورفض كافة مشاريع التسوية والتنسيق والتطبيع مع الاحتلال”.

⭕ حركة حماس في جباليا تدعو للمشاركة في بدء فعاليات الإنطلاقة الـ 35 في مدينة جباليا، ومعرض صور يجسد المراحل التاريخية لحركة حماس. غدا السبت الموافق 10-12-2022م.

⏲️ بعد صلاة العصر مباشرة.

🏠 أمام منزل الشيخ المربي/ أبوحسين البطش – مدينة جباليا. pic.twitter.com/a4GSFVLfHB — إذاعة الأقصى (@Alaqsavoice) December 9, 2022

وتحتفي حركة حماس، في 14 ديسمبر من كل عام، بذكرى تأسيسها من خلال عروض عسكرية لكتائب القسام، وتنظيم مسيرات ومعارض ومهرجانات خطابية.

وأُسّست حماس عام 1987على يد مجموعة من قادة جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، كان أبرزهم الشيخ أحمد ياسين.

وفازت الحركة عام 2006 بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني.