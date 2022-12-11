شولتس: تعزيز الهجرة إلى ألمانيا قد يضمن زيادة سكانها

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إنه يمكن زيادة عدد سكان البلاد في الأعوام المقبلة عبر سعي الحكومة إلى تعزيز الهجرة للمساعدة في تجنب نقص العمالة وحدوث أزمة في نظام المعاشات التقاعدية.

وأضاف شولتس، خلال منتدى في بوتسدام بالقرب من برلين، أن الحكومة تعمل على جذب العمالة الأجنبية “لمواصلة المسيرة” على الرغم من زيادة عدد كبار السن أو شيخوخة السكان، مما يجعل زيادة السكان 7% إلى 90 مليون نسمة بحلول عام 2070 أمرا معقولا.

ووافقت الحكومة الألمانية الشهر الماضي على خطط لإصلاح قانون الهجرة، إذ تسعى برلين إلى فتح سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوربا أمام العمالة التي تشتد الحاجة إليها من خارج الاتحاد الأوربي.

وقالت الحكومة إنها تريد تعزيز الهجرة والتدريب لمعالجة نقص المهارات الذي يثقل كاهل الاقتصاد الألماني في فترة تشهد نموا ضعيفا، مع تزايد ضغط الشيخوخة السكانية على نظام المعاشات التقاعدية العام.

وقال مكتب الإحصاء الألماني، الأسبوع الماضي، إنه من المرجح ارتفاع عدد السكان بمقدار مليون نسمة ليصل إلى 84 مليونا هذا العام بسبب الهجرة من أوكرانيا. وأضاف أن التعداد قد يصل إلى 90 مليونا في العقود المقبلة إذا كانت الهجرة كبيرة.

ووافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء الماضي، على خطط لتعديل قانون الهجرة تشمل “بطاقة فرصة للراغبين في العمل” استنادا إلى نظام نقاط جديد، ولا تستند إلى مؤهلات الشخص فحسب.

وستُمنح القوى العاملة من غير الماهرين فرصة أيضا للهجرة إلى ألمانيا إذا رأت وكالة التوظيف الاتحادية أن هناك حاجة إليهم في قطاعات معينة.

ومن غير المتوقع تقديم مشروع قانون بشأن المبادرة التي لاقت ترحيبا واسعا من قطاع الصناعة، قبل حلول العام المقبل.

ووعد المستشار الألماني أولاف شولتس بوضع نظام نقاط للهجرة يتسم “بالشفافية وانعدام البيروقراطية”، وهو نظام يأمل الائتلاف أن يقترن بقواعد مخففة للحصول على الجنسية الألمانية.