بعد هجوم روسي بطائرات مسيّرة.. أكثر من 1.5 مليون أوكراني بدون كهرباء في أوديسا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أكثر من 1.5 مليون باتوا محرومين من التيار الكهربائي في مدينة أوديسا جنوبي البلاد في أعقاب هجوم ليلي بـ”طائرات مسيّرة انتحارية” روسية.

وحذرت هيئة الطاقة في المنطقة من أن إصلاح الأضرار بعد الهجوم، يوم الجمعة الماضي، قد يستغرق أسابيع وربما يصل إلى 3 أشهر.

وقال زيلينسكي “بعد الضربة الليلية بمسيّرات إيرانية، غرقت أوديسا ومدن وقرى أخرى في المنطقة في الظلام”، وفق قوله.

وأضاف “للأسف، الضربات كانت قوية، يستغرق الأمر أكثر من مجرد وقت لإعادة الكهرباء، لا يستغرق الأمر ساعات ولكن بضعة أيام، للأسف”.

وتابع “النرويج أرسلت 100 مليون دولار للمساعدة في إصلاح شبكة الطاقة في أوكرانيا”.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2022