بعد هجوم روسي بطائرات مسيّرة.. أكثر من 1.5 مليون أوكراني بدون كهرباء في أوديسا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أكثر من 1.5 مليون باتوا محرومين من التيار الكهربائي في مدينة أوديسا جنوبي البلاد في أعقاب هجوم ليلي بـ”طائرات مسيّرة انتحارية” روسية.

وحذرت هيئة الطاقة في المنطقة من أن إصلاح الأضرار بعد الهجوم، يوم الجمعة الماضي، قد يستغرق أسابيع وربما يصل إلى 3 أشهر.

وقال زيلينسكي “بعد الضربة الليلية بمسيّرات إيرانية، غرقت أوديسا ومدن وقرى أخرى في المنطقة في الظلام”، وفق قوله.

وأضاف “للأسف، الضربات كانت قوية، يستغرق الأمر أكثر من مجرد وقت لإعادة الكهرباء، لا يستغرق الأمر ساعات ولكن بضعة أيام، للأسف”.

وتابع “النرويج أرسلت 100 مليون دولار للمساعدة في إصلاح شبكة الطاقة في أوكرانيا”.

We are grateful to our Norwegian partners for providing NOK 1 billion – that's $100 million – for the restoration of our infrastructure after the Russian strikes, primarily the power supply system. I am sure that with such friends we will return power to every 🇺🇦 home. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2022

وتنفي طهران تزويد موسكو بطائرات مسيّرة. وتقول كييف وحلفاؤها الغربيون إن إيران تكذب، في حين عبّرت وزارة الدفاع البريطانية عن اعتقادها بأن الدعم العسكري الإيراني لروسيا سيزداد على الأرجح في الأشهر المقبلة، بما يشمل عمليات تسليم محتملة لصواريخ باليستية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تستهدف روسيا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسلسلة من الضربات بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو على حسابه في تلغرام “المدينة بدون كهرباء في الوقت الراهن”، لكنه أفاد بأن البنى التحتية الأساسية لا سيما المستشفيات وأقسام الولادة تتغذى بالكهرباء.

وأضاف “لا يزال الوضع صعبا، لكنه تحت السيطرة”.

وقال حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارشينكو “بسبب الضربات، الكهرباء مقطوعة عن كل مقاطعات وتجمّعات منطقتنا تقريبا”، مؤكدا أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت مسيّرتين.

وقال المتحدث باسم الإدارة الإقليمية في أوديسا سيرهي براتشوك إن الكهرباء ستعود لسكان المدينة “خلال الأيام المقبلة”، في حين أن الإصلاح الكامل للشبكات قد يستغرق من شهرين إلى 3 أشهر.

وأفاد براتشوك بأن أجهزة الأمن الأوكرانية تحقق في منشور سابق على فيسبوك من قِبل إدارة المنطقة، نصح فيه بعض الأشخاص بالتفكير في الإخلاء وذلك بوصفه عنصرا من الحرب التي تشنها روسيا. وحُذِف هذا المنشور لاحقا.

والجمعة الماضي، أشارت كييف إلى أن مناطق جنوبي البلاد التي مزقتها الحرب -وبينها أوديسا- تعاني أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي بعد أيام على سلسلة الهجمات الروسية الأخيرة على شبكة الطاقة الأوكرانية.

والاثنين الماضي، أطلقت روسيا عشرات من صواريخ كروز على بنى تحتية رئيسية، مما أدى إلى إجهاد شبكة البلاد المتعثرة بعد هجمات متكررة.

والخميس، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواصلة ضرب شبكة الطاقة الأوكرانية على الرغم من انتقادات غربية شديدة للهجمات المنهجية التي أغرقت الملايين في البرد والظلام.

وكان ميناء أوديسا على البحر الأسود وجهة مفضلة للعديد من الأوكرانيين والروس لقضاء العطلات قبل بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.