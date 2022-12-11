سياسة|الولايات المتحدة

أمريكا تقر باحتجاز ليبي متهم بالتورط في تفجير طائرة لوكربي.. إليك التفاصيل

لوكربي حطام
صورة أرشيفية لحطام طائرة لوكربي على الأرض (رويترز)
11/12/2022

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأحد، أنها تحتجز ليبيًا يشتبه في قيامه بتصنيع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي باسكتلندا عام 1988.

وقال مسؤول في الوزارة إن الرجل ويدعى أبو عقيلة محمد مسعود محتجز وسيمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن قريبا، دون أن يحدد تاريخا لذلك.

ووجهت الولايات المتحدة الاتهام لمسعود قبل عامين على خلفية قضية لوكربي، وكان قد احتُجز سابقا في ليبيا لضلوعه المفترض في هجوم عام 1986 على ملهى ليلي في برلين.

ويأتي الإعلان الأمريكي بعد ساعات من إعلان النيابة العامة في اسكتلندا بشأن احتجاز السلطات الأمريكية للمتهم.

وقال متحدث باسم النائب العام في اسكتلدا إن الجهات المعنية في اسكتلندا، بالتعاون مع الحكومة البريطانية سيواصلون متابعة تطورات التحقيق مع زملائهم في الولايات المتحدة.

وتسببت القنبلة، التي زُرعت في طائرة من طراز بوينغ 747 كانت متجهة إلى الولايات المتحدة، في مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 259 شخصًا إضافة إلى 11 على الأرض. ومن بين الضحايا 190 أمريكيًا.

وفي عام 1991، اُتهم اثنان آخران من عملاء المخابرات الليبية في التفجير وهما عبد الباسط علي المقرحي والأمين خليفة فحيمة.

وأدين المقرحي بتنفيذ التفجير وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2001. وأُطلق سراحه لاحقًا لإصابته بالسرطان وتوفي عام 2012.

وتمت تبرئة فحيمة من جميع التهم، لكن الادعاء في اسكتلندا قال إن المقرحي لم يتصرف بمفرده.

وفي عام 2020، وجهت الولايات المتحدة تهما جنائية إلى مسعود، وهو مشتبه به ثالث، وقالت إنه عمل كخبير في تصنيع العبوات الناسفة.

المصدر : وكالات