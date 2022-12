أمريكا تقر باحتجاز ليبي متهم بالتورط في تفجير طائرة لوكربي.. إليك التفاصيل

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأحد، أنها تحتجز ليبيًا يشتبه في قيامه بتصنيع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي باسكتلندا عام 1988.

وقال مسؤول في الوزارة إن الرجل ويدعى أبو عقيلة محمد مسعود محتجز وسيمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن قريبا، دون أن يحدد تاريخا لذلك.

ووجهت الولايات المتحدة الاتهام لمسعود قبل عامين على خلفية قضية لوكربي، وكان قد احتُجز سابقا في ليبيا لضلوعه المفترض في هجوم عام 1986 على ملهى ليلي في برلين.

Breaking News: The FBI arrested a Libyan operative charged in the 1988 bombing of a U.S. jetliner over Lockerbie, Scotland — one of the deadliest terrorist attacks in American history. He is being extradited to the U.S. https://t.co/pihnmPtaG9

ويأتي الإعلان الأمريكي بعد ساعات من إعلان النيابة العامة في اسكتلندا بشأن احتجاز السلطات الأمريكية للمتهم.

وقال متحدث باسم النائب العام في اسكتلدا إن الجهات المعنية في اسكتلندا، بالتعاون مع الحكومة البريطانية سيواصلون متابعة تطورات التحقيق مع زملائهم في الولايات المتحدة.

وتسببت القنبلة، التي زُرعت في طائرة من طراز بوينغ 747 كانت متجهة إلى الولايات المتحدة، في مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 259 شخصًا إضافة إلى 11 على الأرض. ومن بين الضحايا 190 أمريكيًا.

