نادي الأسير: إسرائيل اعتقلت 6500 فلسطيني خلال 2022

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، إن إسرائيل اعتقلت نحو 6500 فلسطيني بينهم نساء وأطفال، منذ مطلع 2022.

وذكر النادي في بيانه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن مَن جرى اعتقالهم بينهم “153 من النساء و811 طفلا”، تم الإفراج عن بعضهم لاحقا.

وأضاف البيان أن سلطات الاحتلال أصدرت 2134 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ بداية عام 2022 حتى الآن.

وقال إن الاحتلال لا يزال يعتقل 4700 أسير وأسيرة في 23 سجنا ومركز توقيف، مضيفا أن من بين المعتقلين 34 أسيرة و150 طفلا وقاصرا و835 معتقلا إداريا.

وأشار النادي إلى أن من بين المحتجزين 25 أسيرا لا يزال الاحتلال يعتقلهم منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

وأوضح التقرير أن “أقدم هؤلاء الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان بشكل متواصل منذ عام 1983، وتنتهي محكوميتهما الشهر المقبل (يناير/كانون الثاني)”.

وأشار إلى أن هناك 551 من بين الأسرى المعتقلين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، في حين “بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 232 شهيدا منذ عام 1967”.

وقال نادي الأسير إن هناك “600 أسير مريض، بينهم 24 مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، في حين يتواصل احتجاز جثامين 10 أسرى فلسطينيين قضوا داخل السجون”.

وتصدر سلطات الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري، وهو قرار حبس بأمر عسكري بزعم وجود “ملف سري” للمعتقل من دون توجيه لائحة اتهام، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرات عدة.