استشهاد شابين فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لجنين

استشهد شابان وأصيب ثالث واعتقل أربعة آخرون، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة ومخيم جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، استشهاد الشابين نعيم جمال الزبيدي (27 عاما)، ومحمد أيمن السعدي (26 عاما) برصاص الاحتلال، وإصابة آخر بشظايا في الوجه.

وداع الشهداء محمد السعدي قائد كتيبة جنين ونعيم الزبيدي اللذين ارتقيا بعد اشتباك مع الاحتلال في مخيم جنين pic.twitter.com/CBBBJq6U6b — فلسطين الآن (@paltimes2015) December 1, 2022

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين ومنطقة الهدف، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات، وقادت مواجهات واشتباكات عنيفة مع سكانه.

وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن الشهيدان “خططا لتنفيذ عمليات إرهابية داخل إسرائيل وقد نفذا بعضها”.

ورحب لابيد بعملية جيش الاحتلال في جنين، زاعما أنها “نتيجة مباشرة للسياسة غير القابلة للمساومة لمكافحة الإرهاب”.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيدين اللذين قتلا برصاص جيش الاحتلال، وتوعدت بـ”الرد على جريمة قتلهما”.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق عز الدين: “إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أهلنا ومقاومينا في مخيم جنين فجر هذا اليوم لن تمر مرور الكرام وسيدفع هذا المحتل المجرم ثمن جريمته النكراء”.

#فلسطين | حركة الجهاد الإسلامي: إنّ هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام، ولن تكسر إرادتنا وسيدفع العدو ثمن جريمته على يد مقاومينا، وكتيبة جنين تستمر ببركة هذه الدماء الزكية في واجبها المقدس بالدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، مهما بلغت التضحيات. — غرب آسيا – فلسطين (@WANpalestine) December 1, 2022

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، حملت جثامين الشهيدين، وجابت شوارع مدينة جنين ومخيمها، وردد المشاركون فيها هتافات منددة بجرائم الاحتلال، وطالبوا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.

تغطية صحفية: "هتافات غاضبة في وداع محمد السعدي ونعيم الزبـــيدي في مخيم جنين". pic.twitter.com/obpLiPpXxQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 1, 2022

تغطية صحفية: "إضراب شامل في جنين لكافة مناحي الحياة، وفاء لأرواح الشابين محمد السعدي ونعيم الزبيدي ومحمد بدارنة". — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 1, 2022

وأعلنت حركة “فتح” والقوى الوطنية والإسلامية في جنين، اليوم الخميس، الإضراب الشامل حدادا على روحي الشهيدين، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة.

#صورة… من وداع الشهيدين محمد السعدي ونعيم الزبيدي في مستشفى جنين الحكومي pic.twitter.com/2h4pA91Kyr — إذاعة الأقصى (@Alaqsavoice) December 1, 2022

وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: “نترحم على أرواح الشهيدين البطلين اللذين ارتقيا خلال مواجهتهما للاحتلال الصهيوني في جنين ومخيمها”.

وأضاف: “نتوجه بالتحية للمقاومة المتصاعدة في جنين البُطولة والتي تدافع عن القدس والأقصى وعن كل فلسطين”.

⭕️ القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان متحدثاً لـ إذاعة صوت الأقصى: نترحم على أرواح الشهيدين البطلين محمد السعدي ونعيم الزبيدي الذين ارتقيا خلال مواجهتهم للاحتلال الصهيوني في جنين ومخيمها. — إذاعة الأقصى (@Alaqsavoice) December 1, 2022

وقالت مصادر أمنية لـ(وفا) إن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم، الشابين وسام فايد وعمر ناصر طالب، بعد أن حاصرت منزليهما في منطقة الهدف من جنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن وحدة إسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم جنين واعتقلت الشابين خالد عرعراوي وأحمد الصوص، بعد أن طاردتهما وصدمت الدراجة النارية التي كانا على متنها.

مصادر عائلية: قوات الاحتـــلال تعتقل الشاب وسام فايد من حيّ الهدف في مخيم جنين. pic.twitter.com/RD0F5HZF4R — Jmedia (@Jmediaps) December 1, 2022

اقتحام مدرسة

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مدرسة ذكور تقوع الثانوية جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح لـ(وفا)، بأن قوات الاحتلال حاصرت المدرسة القريبة من المدخل الشمالي للبلدة، واقتحمتها وتمركزت في ساحتها.

وأكد المدير الإداري للتربية والتعليم في محافظة بيت لحم بسام جبر أن قوات الاحتلال قامت باحتجاز مدير المدرسة والهيئة التدريسية.

🛑 تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تقتحم مدرسة ذكور تقوع الثانوية شرق #بيت_لحم". pic.twitter.com/tgQpJjjdfT — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 1, 2022