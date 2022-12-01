ارتفاع إجمالي الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى 8 مليارات دولار

ارتفع إجمالي الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى 7.5 مليارات فرنك، نحو 8 مليارات دولار، بعد أن صادرت السلطات 15 عقارًا مملوكًا للروس في البلاد.

ويعد هذا الرقم أكثر بمليار فرنك تقريبًا عما أعلنته أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في يوليو/تموز الماضي.

وشدد إروين بولينغر المسؤول عن العلاقات الاقتصادية الثنائية في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية على أن المبلغ المجمّد في أي وقت محدد لا يعكس بالضرورة “مدى فعالية العقوبات” المفروضة على روسيا ردًا على حرب أوكرانيا.

وتقوم السلطات السويسرية، الساعية لتطبيق سلسلة العقوبات المفروضة على روسيا، بتجميد أصول كإجراء احترازي في بعض الأحيان، ويمكن أن يتم الإفراج عنها في وقت لاحق فور اكتمال التوضيحات بشأنها.

Up until 3 June, #SECO had been notified of existing deposits held by Russian nationals and natural persons and legal entities in Russia amounting to CHF 46.1 billion. ➡️https://t.co/XkAwUZHuZu — SECO (@SECO_CH) December 1, 2022

وقررت سويسرا المحايدة تقليديًا الالتزام بالعقوبات التي فرضتها بلدان الاتحاد الأوربي المجاورة على موسكو بعد 4 أيام على حرب روسيا في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وألزمت السلطات السويسرية المصارف بتسليم بيانات بشأن العملاء أو الشركات المستهدفة.

وعلى غرار الوضع في نظرائها في الاتحاد الأوربي، يحظر على المصارف السويسرية قبول إيداعات من مواطنين روس أو أشخاص أو كيانات مقرهم روسيا يتجاوز قدرها 100 ألف فرنك.

وأصدرت السلطات توجيهات إلى المصارف بالإعلان عن الأموال المودعة جميعها التي تتجاوز هذا المبلغ بحلول بداية يونيو/حزيران الماضي.

وأبلغ ما إجماليه 123 مواطنًا أو شركة روسية عن 7548 “علاقات تجارية” لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، وتشكل أصولًا بقيمة 46.1.

لكن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية شددت على أن ذلك “لا يمكن مساواته مع إجمالي الأموال الروسية الأصل المحجوزة في سويسرا”.

وقالت الرابطة السويسرية للمصرفيين إن الأصول الروسية في بنوك البلاد تقدر بأكثر من 150 مليار فرنك.

وقوبل قرار الحكومة السويسرية بتطبيق عقوبات الاتحاد الأوربي بانتقاد شديد من جانب حزب الشعب السويسري اليميني، الذي قال إن ذلك يمثل تضحية بالمكانة الحيادية التاريخية التي انتهجتها البلاد من أجل فرض عقوبات لها أثر ضئيل.