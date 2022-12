ارتفاع إجمالي الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى 8 مليارات دولار

ارتفع إجمالي الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى 7.5 مليارات فرنك، نحو 8 مليارات دولار، بعد أن صادرت السلطات 15 عقارًا مملوكًا للروس في البلاد.

ويعد هذا الرقم أكثر بمليار فرنك تقريبًا عما أعلنته أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في يوليو/تموز الماضي.

وشدد إروين بولينغر المسؤول عن العلاقات الاقتصادية الثنائية في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية على أن المبلغ المجمّد في أي وقت محدد لا يعكس بالضرورة “مدى فعالية العقوبات” المفروضة على روسيا ردًا على حرب أوكرانيا.

وتقوم السلطات السويسرية، الساعية لتطبيق سلسلة العقوبات المفروضة على روسيا، بتجميد أصول كإجراء احترازي في بعض الأحيان، ويمكن أن يتم الإفراج عنها في وقت لاحق فور اكتمال التوضيحات بشأنها.

Up until 3 June, #SECO had been notified of existing deposits held by Russian nationals and natural persons and legal entities in Russia amounting to CHF 46.1 billion. ➡️https://t.co/XkAwUZHuZu

— SECO (@SECO_CH) December 1, 2022