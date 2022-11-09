رئيس حزب الأمة السوداني: المكون العسكري وقّع مسودة الدستور المقترحة وأبدى رغبة حقيقية في التنحي (فيديو)

قال رئيس حزب الأمة القومي السوداني فضل الله برمة، الثلاثاء، إن المكون العسكري المتمثل في مجلس السيادة وقّع مسودة الدستور المقترحة من اللجنة المؤقتة لنقابة المحامين، وفق قوله.

وأشار في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر إلى مطالبة المكون العسكري بأن تكون الوثيقة “قومية” وقائمة على مشاركة الجميع.

وأضاف برمة أن المكون العسكري “أكد على محاسبة من أجرم بحق الشعب، ورفض فكرة المحاكمات العامة”.

وتنص مسودة المحامين على تشكيل حكومة مدنية ومجلس لشؤون الأمن القومي والدفاع بقيادة مدنية. وشملت نصوص المسودة قضايا تخص طبيعة الدولة بأن تكون مدنية ديمقراطية تتمتع بحكم فدرالي عبر 3 مستويات للحكم (اتحادي وإقليمي ومحلي)، وكذلك تناول هياكل الحكم واستقلالية الجهاز القضائي.

وأوضح “رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أبديا رغبة حقيقية في التنحي عن المشهد السياسي”.

وشدد على تأييد حزبه للمكون العسكري في حال أراد مغادرة السلطة والعودة إلى الثكنات، وقال “نرفض أن يحكم العسكر السودان بالقوة”.

وأشار برمة إلى أن “البرهان ربما يخشى من انقلاب عسكري ضده، لذا طالب الإسلاميين بالابتعاد عن الجيش”.

وقال في ختام حديثه “مسؤولون مصريون أكدوا لنا دعمهم واحترامهم لأي قرار يختاره الشعب السوداني”.





“لا شيء محسوم”

بدوره، قال جمعة الوكيل -الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير- التوافق الوطني والقيادي بتحالف الكتلة الديمقراطية- إنهم لم يكونوا جزءا من الوثيقة، وأكد ضرورة أن تجتمع القوى على طاولة واحدة لتناقش الوثيقة.

ورفض الوكيل “وصايا أو ورقة تسمى وثيقة دستورية تُفرض على الشعب السوداني”، وقال إنه رغم توقيع العديد من القوى السياسية بالإضافة إلى المكون العسكري فإن الأمر “غير محسوم”.

وأضاف “لا يمكن لأحد أن يقصينا، لأن ذلك سيُدخل السودان في نفق أسوأ”.

ويرى التوافق الوطني الوثيقة محاولة لتركيز نفوذ العسكر بحديثها عن ضرورة الشراكة معه ومنحه صلاحيات واسعة في الحكم.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وإبعاد المكون العسكري عن السلطة الانتقالية، وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان وأبرزها حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ونفى البرهان اتهامات له بتنفيذ “انقلاب عسكري” عبر تلك الإجراءات، وقال إنها تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.