استشهاد شاب فلسطيني في جنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهد، الأربعاء، شاب عقب إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري غرب مدينة جنين.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب رأفت علي عبد الله عيسة (29 عامًا)، من بلدة صانور جنوب جنين، عقب إصابته برصاص الاحتلال غربها.

وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر محمود السعدي لوكالة (وفا) الفلسطينية، أن عيسة أصيب بجروح في قدميه برصاصات عدة أطلقها جنود الاحتلال عليه أثناء وجوده قرب جدار الفصل العنصري بمحاذاة قرية عانين غرب جنين.

الشهيد هو رأفت علي عبد الله عيسي (29 عاما) من قرية صانور أصيب بجروح في قدميه بعدة رصاصات إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه pic.twitter.com/bEKeUGdcWj — Wafa News Agency (@WAFA_PS) November 9, 2022

وأضاف، أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب عقب إصابته، ونقله إلى معسكر سالم، ثم تم تسليمه إلى إسعاف الهلال الأحمر وجرى نقله إلى مستشفى الرازي في جنين.

وقالت صفحات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن جثمان الشهيد رأفت سيشيَع بعد صلاة ظهر غد الخميس، في بلدة صانور.

ونعت حركة حماس في بيان الشهيد رأفت علي عبد الله عيسة، وشددت على أنّ “جرائم القتل الصهيونية المتواصلة لن توهن عَزم شعبنا على مواصلة الصمود في أرضه”.