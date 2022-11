إلهان عمر ورشيدة طليب تفوزان للمرة الثالثة في انتخابات الكونغرس الأمريكي

فازت الأمريكيتان المسلمتان إلهان عمر ورشيدة طليب، للمرة الثالثة على التوالي في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب التي أجريت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفازت إلهان التي تنحدر من أصل صومالي بمقعد عن الحزب الديمقراطي في ولاية مينيسوتا، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأوضحت الصحيفة أن إلهان حصدت 75.2% من أصوات الناخبين مقابل 24.8% لمرشحة الحزب الجمهوري سيسيلي ديفيس.

وفي تعليقها على نتائج الانتخابات، قالت عمر في تغريدة: “في مينيسوتا، لا نرحب باللاجئين فقط، بل نعيدهم إلى الكونغرس”، في إشارة إلى فوزها مرة أخرى بمقعد برلماني.

In Minnesota we don’t just welcome refugees, we send them *back* to Congress. pic.twitter.com/I8Ngz85oU2

أما رشيدة طليب الأمريكية من أصل فلسطيني، فحققت فوزها الثالث أيضًا في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي.

وفازت طليب بنسبة 73.7% من أصوات الناخبين بولاية ميتشغان، متقدمة على منافسها الجمهوري ستيفن إيليوت الذي حصد 23.4% من الأصوات، وفق وكالة أشوشييتد برس.

To every single volunteer, thank you for protecting people's right to vote. Thank you for caring enough. Thank you for showing up with joy and love.

Tonight, we will show folks that our community is beautifully loud and powerful. We aren't going to be silenced. pic.twitter.com/7yWh6P199t

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) November 9, 2022