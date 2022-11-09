إلهان عمر ورشيدة طليب تفوزان للمرة الثالثة في انتخابات الكونغرس الأمريكي

فازت الأمريكيتان المسلمتان إلهان عمر ورشيدة طليب، للمرة الثالثة على التوالي في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب التي أجريت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفازت إلهان التي تنحدر من أصل صومالي بمقعد عن الحزب الديمقراطي في ولاية مينيسوتا، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأوضحت الصحيفة أن إلهان حصدت 75.2% من أصوات الناخبين مقابل 24.8% لمرشحة الحزب الجمهوري سيسيلي ديفيس.

وفي تعليقها على نتائج الانتخابات، قالت عمر في تغريدة: “في مينيسوتا، لا نرحب باللاجئين فقط، بل نعيدهم إلى الكونغرس”، في إشارة إلى فوزها مرة أخرى بمقعد برلماني.

In Minnesota we don’t just welcome refugees, we send them *back* to Congress. pic.twitter.com/I8Ngz85oU2 — Ilhan Omar (@IlhanMN) November 9, 2022

أما رشيدة طليب الأمريكية من أصل فلسطيني، فحققت فوزها الثالث أيضًا في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي.

وفازت طليب بنسبة 73.7% من أصوات الناخبين بولاية ميتشغان، متقدمة على منافسها الجمهوري ستيفن إيليوت الذي حصد 23.4% من الأصوات، وفق وكالة أشوشييتد برس.

To every single volunteer, thank you for protecting people's right to vote. Thank you for caring enough. Thank you for showing up with joy and love. Tonight, we will show folks that our community is beautifully loud and powerful. We aren't going to be silenced. pic.twitter.com/7yWh6P199t — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) November 9, 2022

وتتعرض النائبتان المسلمتان باستمرار لحملات معادية أبرزها من “أيباك” (AIPAC)، وهي منظمة أمريكية يهودية، تعد أقوى جماعات الضغط (لوبي) في الولايات المتحدة وأكثرها تأثيرًا على الكونغرس الأمريكي.

وكثفت المنظمة جهودها خلال الأشهر الأخيرة سعيًا لهزيمة منتقدي إسرائيل في الكونغرس، وعلى رأسهم النائبة رشيدة وزميلتها إلهان.

مكاسب متواضعة

وأظهرت نتائج أولية أن الجمهوريين هم الأوفر حظًا لانتزاع السيطرة على مجلس النواب من الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي أجريت الثلاثاء، وإن كانت احتمالات تحقيقهم فوزًا كاسحًا ضئيلة فيما يبدو.

وحصل الجمهوريون على 203 مقاعد في مجلس النواب، فيما حصل الديمقراطيون على 176 مقعدًا من أصل 453 مقعدًا.

ولم تتضح حتى الأربعاء لمن ستكون السيطرة على مجلس الشيوخ الذي يتشكل من 100 عضو، حيث حصد الجمهوريون 48 مقعدًا مقابل 46 للديموقراطيين.