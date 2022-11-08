مقتل أمريكي في بغداد خلال محاولة لاختطافه

قالت مصادر في الشرطة العراقية إن مواطنا أمريكيا لقي حتفه، الاثنين، في العاصمة بغداد بعد محاولة فاشلة لاختطافه.

وأضافت المصادر أنه جرى نقل الجثة إلى مستشفى في حي الكرادة بالعاصمة، وأشار تقرير مبدئي من المستشفى إلى وفاته بسبب رصاصة.

وذكر مصدر من الشرطة أن الضحية كان يحمل بطاقة هوية تبيّن منها أنه يعمل مدرسا للغة الإنجليزية.

وأضاف مصدر آخر من الشرطة أن رجالا مسلحين في مركبة فتحوا النيران على سيارة رياضية كان يقودها الضحية وأردوه قتيلا.

ونقلت وكالة رويترز عن رائد بالشرطة العراقية قوله “وفقا لتحرياتنا المبدئية وشهود العيان، فقد حاول مسلحون اختطاف المواطن الأمريكي”.

كما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين أمنيين أن القتيل كان يقيم في العراق منذ عامين.

ولم تذكر المصادر الأمنية معلومات بشأن الأسباب خلف عملية القتل.

ويُعَد الكرادة أحد الأحياء الحيوية والتجارية وسط العاصمة بغداد.

وشهد الوضع الأمني في العراق استقرارا في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ إعلان الانتصار على تنظيم الدولة عام 2017. ورغم ذلك، فلا تزال هناك خلايا تابعة للتنظيم تنشط في بعض المناطق النائية، وتنفذ هجمات ضد قوات الجيش والشرطة العراقية.