ماكرون: السيسي تعهد بالحفاظ على صحة علاء عبد الفتاح

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تعهد بالحفاظ على صحة الناشط علاء عبد الفتاح، المسجون منذ عام 2014، وأعلنت عائلته إضرابه عن الطعام والشراب منذ يومين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لماكرون، عقده على هامش قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية عقب لقائه بالسيسي، مساء أمس الاثنين.

وقال ماكرون خلال المؤتمر “تحدثت مع السيسي بشأن عدد من الحالات الفردية التي تعد حساسة وفي وضع هشّ، بينها حالة علاء عبد الفتاح، الذي توقف بشكل كلي عن الطعام والشراب”، حسبما نقلت شبكة بي إف إم التلفزيونية الفرنسية.

وأضاف “أقول هذا بحذر شديد، لكنني آمل أن تتيح الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة إمكانية الحصول على نتائج”. وأكد ماكرون أنه حصل على تعهد من الرئيس المصري بالحفاظ على صحة علاء عبد الفتاح.

وتابع “تعهد الرئيس السيسي أولا وقبل كل شيء بالحفاظ على صحة علاء”.

وفي هذا السياق، أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن ماكرون طلب من السيسي بشكل صريح الإفراج عن علاء عبد الفتاح، حسب المصدر نفسه.

وتوقف علاء عبد الفتاح، الذي أعلن إضرابا كاملا عن الطعام الأسبوع الماضي، عن شرب الماء الأحد، بالتزامن مع افتتاح مؤتمر المناخ، للمطالبة بنيل حريته.

ويقضي عبد الفتاح، وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك، حكما بالسجن 5 سنوات بتهمة “بث أخبار كاذبة”، وقد أمضى جزءا كبيرا من العقد الماضي في السجن.

وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في السجن في نيسان/أبريل الماضي من خلال والدته المولودة في بريطانيا.