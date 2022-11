إيلون ماسك يدعم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي

حث إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع تويتر، الأمريكيين على اختيار الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس اليوم الثلاثاء، لإحداث توازن مع الديمقراطيين بقيادة الرئيس جو بايدن.

وهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها رئيس تنفيذي لإحدى شركات التواصل الاجتماعي الكبرى موقفا صريحا في هذا الصدد.

وقال ماسك في تغريدة أمس الاثنين لمتابعيه الذين يزيد عددهم على 110 ملايين “السلطة المشتركة تكبح أسوأ تجاوزات كلا الحزبين، لذلك أوصي بالتصويت للجمهوريين في الكونغرس، بالنظر إلى أن الرئاسة ديمقراطية”.

Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.

ويبدو الجمهوريون أوفر حظا في الفوز بالأغلبية في مجلس النواب في انتخابات اليوم الثلاثاء، ويرجح خبراء تعادل كفة الحزبين في مجلس الشيوخ. ويسيطر الديمقراطيون حاليا على كلا المجلسين.

وأضاف ماسك لاحقا “أنا منفتح على فكرة التصويت للديمقراطيين مرة أخرى في المستقبل”، وقال إنه تاريخيا كان مستقلا وصوت للديمقراطيين.

وانتقد ماسك إدارة بايدن والديمقراطيين لمقترحاتهم بفرض ضرائب على المليارديرات.

To be clear, my historical party affiliation has been Independent, with an actual voting history of entirely Democrat until this year

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022