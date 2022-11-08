أردوغان: هدفنا الارتقاء بتركيا إلى مصاف الدول العشر الأكثر تقدّما

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن حكومته تسعى جاهدة من أجل الارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول العشر الأكثر تقدّما عالميا من خلال تطويرها وإثرائها وتنميتها.

وأكد خلال مشاركته في حفل افتتاح نفق بولاية باطمان شرقي البلاد “في 2023، سننقل بلادنا إلى المكانة التي تستحقها من خلال تمسّكنا بوعودنا المتعلقة بقرن تركيا”.

وأضاف أردوغان “بدءا من مطلع العام المقبل، سنرى بشكل أفضل نتائج ملموسة لجهودنا من أجل فصل تركيا عن الأزمة العالمية ومواصلة طريقها نحو أهدافها”.

وشدد على أن حكومته ستواصل تزويد البلاد بخدمات تمتد قرونا في كل مجال، بدءا من التعليم والصحة والأمن مرورا بالعدالة والنقل والطاقة وصولا إلى الزراعة والدعم الاجتماعي.

وتابع “لقد نقلنا بلدنا إلى يومنا هذا بأعمالنا وخدماتنا التي تمس كل شبر من أرضها وتصل إلى كل فرد من أفرادها”.

الرئيس التركي يقول إن حكومته تعمل جاهدة "من أجل الارتقاء بـ #تركيا إلى مصافّ الدول العشر الأكثر تقدُّماً عالمياً" pic.twitter.com/CsoaE2HBsc — TRT عربي (@TRTArabi) November 8, 2022

وأوضح أردوغان أنه خلال العشرين عاما الماضية، بُذلت محاولات عديدة لإخراج تركيا من مسار الديمقراطية والتنمية وإعادتها إلى أيامها القديمة.

وأضاف “الحمد لله، لقد أحبطنا كل هذه الجهود الدنيئة من خلال التمسك بوحدتنا وتضامننا وأخوتنا”.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف أردوغان عن خطة حزب العدالة والتنمية الحاكم التي ستحدد ملامح تركيا خلال الـ100 عام المقبلة.

وقال إن الحزب سيقترح دستورا جديدا على البرلمان كجزء من رؤيته المستقبلة، بدلا من الدستور الذي وُضِع بعد انقلاب 1980.

وأكد أردوغان أن إكساب البلاد دستورا جديدا نتاج الإرادة الوطنية هو “أحد الأهداف الأولية لرؤيتنا لقرن تركيا” بهدف تعزيز استقرار البلاد وازدهار الشعب.

أردوغان: سنعد دستوراً جديداً ديمقراطياً يرسخ الحريات الفردية وحرية التعبير ونعرضه على البرلمان pic.twitter.com/UDC7dAhbv0 — TRT عربي (@TRTArabi) October 28, 2022

ولفت إلى أن الدستور الجديد سيعزز أيضا سيادة القانون والتعددية والعدالة، كما سيضمن حريات كل مواطن ويوفر للشباب النظر بأمل إلى المستقبل.

كما أشاد أردوغان بالنمو الذي تمكن حزب العدالة التنمية من تحقيقه في تركيا على مدار العقدين الماضيين، مضيفا أن حزبه يسعى لبناء “القرن المقبل مع الشباب”.

وأشار إلى الإنجازات العديدة التي حققها الحزب في قطاعات الرعاية الصحية والتعليمية بجانب دعم كبار السن ومجالات الزراعة والصناعة “استفادت منها جميع فئات الشعب التركي”.

أردوغان: حجم صادرات بلادنا بلغ سابقاً 36 مليار دولار والآن أصبح أكثر من 250 مليار دولار ونُصدّر إلى أكثر من مئتي دولة pic.twitter.com/nxvH3r0ery — TRT عربي (@TRTArabi) October 28, 2022

وقال أردوغان إن بلاده اكتشفت 540 مليار متر مكعب من احتياطات الغاز الطبيعي في البحر الأسود، مضيفا أنه “سيشارك الأمة التركية فرحة الأخبار السارة الجديدة في مجال الطاقة قريبا”.

كما لفت إلى أن بلاده تقوم بتصدير الطائرات المسيّرة والصناعات الحربية إلى نحو 170 دولة، فضلا عن ارتفاع حجم الصادرات إلى أكثر من 250 مليار دولار أمريكي سنويا نتيجة التصدير إلى أكثر من 200 دولة، بينما كان هذا الرقم لا يتجاوز 36 مليار دولار سابقا.

ودعا أردوغان أطياف الشعب كافة -بمن فيهم المعارضون- إلى المشاركة من أجل بناء “قرن تركيا” الذي سيبدأ في 2023، وهو العام الذي تحتفل فيه جمهورية تركيا بالذكرى المئوية لتأسيسها.