نجيب جبرائيل: مصر استطاعت تحسين حالة حقوق الإنسان العامة (فيديو)

نفى نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وجود معتقلين سياسيين داخل السجون المصرية، لافتًا إلى أن من تم حبسهم صدرت بحقهم قرارات من القضاء والنيابة العامة بعد إنهاء حالة الطوارئ.

وأضاف جبرائيل خلال مشاركته، الأحد، في برنامج المسائية عبر شاشة الجزيرة مباشر أن قدوم وفود الدول التي شاركت في قمة المناخ بشرم الشيخ يعود إلى ثقتها في إرادة مصر لتحسين حالة حقوق الإنسان.

وصباح الأحد، انطلقت فعاليات قمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وتابع “مصر استطاعت تحسين حالة حقوق الإنسان العامة مثل الحق في الصحة عبر القضاء على فيروس سي، كما أنها استطاعت القضاء على جائحة كورونا”.

وأضاف “مصر شهدت بناء العديد من الكنائس حتى تضاعف عددها الآن إلى أكثر من 4000 كنيسة ما يشير إلى حرية الاعتقاد، وهي إحدى حقوق الأقلية التي تشير إلى تحسن حالة حقوق الإنسان”.

من جهته، أكد أيمن سرور المحامي والحقوقي الدولي على تصاعد حالة انتهاك حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعترف بهذه الانتهاكات من آن لآخر بشكل غير صريح.

وأضاف “لكن النظام المصري يبرر الانتهاكات الحقوقية بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار وبناء الاقتصاد ومواجهة الإرهاب”.

وتابع “من الطبيعي أن تستغل الدول والمنظمات الحقوقية انعقاد مؤتمر المناخ في مصر للمطالبة بتحسين حالة حقوق الإنسان في ظل تدهورها”.

وتزامنًا مع انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ بمصر، تواجه القاهرة حملة انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان، إذ رأت الحكومة الألمانية أن الوضع الحقوقي في مصر ليس على المستوى المطلوب، فيما دعت منظمة العفو الدولية الزعماء المشاركين في القمة إلى “عدم الانخداع” بما وصفته بـ”حملة العلاقات العامة التي تروجها القاهرة”.

من جانبها، قالت (المفوضية المصرية للحقوق والحريات) إن الحكومة المصرية تهتم بصورتها أمام العالم، وإن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو النهوض بتحسين مجال حقوق الإنسان.

كما انتقدت المفوضية استمرار تشديد القبضة الأمنية واعتقال أفراد بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتدخل في حياة المواطنين الشخصية، وهو ما لم يكن متوقعًا بالتوازي مع استضافة مصر لقمة المناخ.