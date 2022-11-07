نازح سوري للجزيرة مباشر: نجمع البلاستيك صيفا لتدفئة خيمتنا أياما معدودة في الشتاء (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر أوضاع النازحين السوريين في المخيمات العشوائية شمالي البلاد.

وقال مراسل الجزيرة مباشر عبد العزيز مجاهد إن ساكني المخيمات يتخوفون من فصل الشتاء حيث تجرف الأمطار الخيام وتتلفها، كما حدث طوال الأعوام الماضية.

وأشار إلى أن بعض ساكني الخيام يقيمون فيها منذ 12 عاما، أي منذ اندلاع الأزمة السورية، وأن منظمات الإغاثة التي تساعدهم أعلنت عن حاجتها إلى التبرعات.

وتعاني المخيمات السورية في الشمال بشكل عام ضعفا شديدا في البنية التحتية، مما يحرم سكانها من أبسط مقومات العيش.





جمع البلاستيك في الصيف

بدوره، قال مراسل الجزيرة مباشر في سرمدا إبراهيم زيدان “ليس هناك استعدادات حقيقية لفصل الشتاء في المخيمات، حيث لم تستطع العائلات تأمين ما يلزم خيامهم القديمة والبالية وغير المنظمة”.

وشكا رجل مُسن الظروف الصعبة التي يعيشها هو وأسرته، إذ يضطرون طوال الصيف لجمع الكرتون وأي مادة قابلة للاشتعال من أجل التدفئة في فصل الشتاء.

وأشار إلى صعوبة صيانة خيمته والحصول على الوقود.

ويظهر في خيمة التخزين لديه بقايا قمامة من بلاستيك وكرتون وإطار سيارة، التي قد لا تكفي الأسرة أكثر من 15 يوما، وفقا لقوله.

وأضاف “أنا رجل كبير، ولدي إعاقة بعد أن قصفتني الطائرة، ولا أستطيع العمل، ومسؤول عن 5 أيتام”.

ويعيش نحو مليوني نازح في مخيمات الشمال السوري، ومع اقتراب الشتاء يبدأ فصل جديد من المعاناة، وتقول منظمات محلية إن 320 ألف أسرة نازحة تعيش في خيام تحتاج 60% منها للتغيير.