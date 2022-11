مقتل 300 جندي في أحد ألوية مشاة البحرية يثير غضب روسيا وأوكرانيا تتسلم أنظمة دفاع جوي (فيديو)

تسببت الخسائر التي تعرّض لها أحد ألوية مشاة البحرية الروسية في إغضاب موسكو، بعدما أصدر حاكم إحدى الكيانات الروسية بيانا، اليوم الاثنين، يدحض الشكاوى التي تفيد مزاعم بأن القوات تقدمت بها بشأن عدد الوفيات التي تكبدوها.

وبحسب التقارير التي نُشرت على موقع “ذا إنسايدر”، فقد اشتكى أعضاء من لواء مشاة البحرية الـ155 -يتمركز في العادة في المحيط الهادئ- لحاكم بريمورسكي كراي في خطاب أنهم خسروا خلال 4 أيام 300 رجل، بين قتيل وجريح ومفقود في القتال حول دونيتسك في أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، شكك الحاكم أوليغ كوزيمياكو خلال مقطع فيديو عبر تليغرام في التفاصيل، مشيرا إلى أنه كانت هناك خسائر كبيرة “لكنها ليست مرتفعة” مثلما يتحدث الخطاب المزعوم. وقال إن القادة على الجبهة أكدوا له هذا.

وأضاف أنه جرى تكليف المحققين العسكريين بالتوصل إلى جوهر القضية، لكن الجنود طلبوا في الخطاب الأصلي فتح تحقيق مستقل.

في السياق، تسلّمت أوكرانيا، اليوم، أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية لصد القصف الروسي الكثيف الذي استهدف المدن والبنى التحتية الحيوية، وتسبب في انقطاع المياه والتيار الكهربائي مع اقتراب فصل الشتاء.

وبعد سلسلة ضربات روسية حرمت مئات آلاف الأشخاص من الكهرباء، أشارت السلطات في منطقة كييف إلى أن وضع إمدادات الطاقة لا يزال “مضطربا”.

ودعت الإدارة العسكرية الإقليمية السكان إلى “استخدام الكهرباء باعتدال”، بينما أعلنت الشركة المشغلة عن “انقطاعات طارئة”.

وكانت ضربات روسية صاروخية وبمسيّرات قد استهدفت منشآت أوكرانية في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرمت 80% تقريبا من سكان المدينة من المياه، وقطعت الكهرباء عن 350 ألف منزل، قبل إصلاح بعض الأضرار.

ولمواجهة هذه الضربات، طالب الرئيس فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية بإنشاء “درع” قادر على حماية البنى التحتية الحيوية التي تستهدفها موسكو.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف “وصلت أنظمة الدفاع الجوي (ناسامز) و(أسبيد) إلى أوكرانيا! هذه الأسلحة ستعزز قدرات الجيش إلى حد كبير وستجعل أجواءنا أكثر أمانا”.

وأضاف “سنواصل قتال الأعداء الذين يهاجموننا. شكرا لشركائنا: النرويج وإسبانيا والولايات المتحدة”.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022