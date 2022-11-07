خلف قضبان الاحتلال.. أسير مقدسي يؤذن في أذن نجل شقيقته الرضيع (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الأسير المقدسي عثمان أحمد جلاجل وهو يؤذن في أذن نجل شقيقته من سجنه عبر الهاتف.

وفي التسجيل المصور، يظهر الطفل وقد وُضع هاتف قرب أذنه، ويُسمَع الآذان بصوت الأسير جلاجل من خلف القضبان، لمباركة ابن أخته الذي لم يتمكن من مشاهدته.

مشهد مؤثر.. الأسير المقدسي عثمان أحمد جلاجل يؤذن في أذن نجل شقيقته التي رزقت به وهو خلف قضبان الاحتلال ولم يتمكن من مشاهدته#فلسطين #القدس pic.twitter.com/4xx9O445oS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 6, 2022

وفي مايو/أيار الماضي اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جلاجل، أثناء وجوده قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وبعد أيام حوّلت سلطات الاحتلال جلاجل إلى الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود تهديد أمني، من دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 4700، بينهم 32 أسيرة، بحسب معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.